ضوابط الحصول على قرض السيارة المستعملة في عدد من البنوك

تقدم المؤسسات المصرفية قروض السيارات المستعملة تلبية لاحتياجات شريحة كبيرة من المجتمع تسعى لامتلاك سيارة، لكنها لا يمكنها امتلاك الزيرو بسبب ارتفاع أسعارها.

وتستعرض «الوطن» استمرارا لسلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، مميزات وشروط قرض السيارة المستعملة في بعض البنوك، وهي البنك العربي الإفريقي والبنك المصري الخليجي، وبنك البركة في السطور التالية..

تفاصيل قرض السيارة المستعملة في البنك العربي الأفريقي

تمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة.

تمويل يصل إلى 900 ألف جنيه.

فترات سداد مرنة تصل إلى 5 سنوات.

تأمين على الحياة مجانًا.

الأوراق المطلوبة

صورة الرقم الوطني للمقترض أو صورة من جواز السفر للأجانب المقيمين.

فاتورة حديثة للخدمات العامة (كهرباء/ غاز/ تليفون).

خطاب بالبيانات الوظيفية للعميل من جهة العمل.

كشف حساب راتب لآخر 3 أشهر للموظفين وكشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر لأصحاب الأعمال الحرة والمهنيين.

شهادة بحالة السيارة الفنية والقيمة السوقية لها من أحد المقيمين المعتمدين لدى البنك العربي.

تفاصيل قرض السيارة المستعملة في البنك المصري الخليجي

تمويل يصل إلى 60% من قيمة السيارة.

قيمة القرض تصل حتى 500 ألف جنيه مصري.

مدة القرض من 6 أشهر وتصل حتى 60 شهرًا.

المستندات المطلوبة

صورة البطاقة الشخصية بشرط أن تكون سارية.

فاتورة مرافق حديثة (ماء، كهرباء أو غاز).

إثبات مصدر الدخل.

لعملاء تحويل الراتب أو القسط: تعهد شركة العميل بتحويل الراتب أو القسط.

للعملاء دون تحويل الراتب أو القسط: خطاب مفردات الراتب موثق أو خطاب مفردات الراتب، وكشف حساب بنكي لآخر 3 أشهر.

أصحاب الأعمال الحرة والمهنيين: بطاقة ضريبية سارية، كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر، إضافة إلى سجل ساري وحديث لأصحاب الأعمال الحرة، أو شهادة مزاولة مهنة وكارنيه نقابة ساري، ورخصة منشأة طبية للمهنيين.

تفاصيل قرض السيارة المستعملة من بنك البركة

الحد الأقصى للتمويل 750 ألف جنيه.

القسط الشهري لا يزيد عن 50% من إجمالي الدخل الشهري.

مدة السداد حتى 5 سنوات (60 شهرًا).

إمكانية التمويل دون تحويل الراتب.

التمويل للسيارات الأوروبية والأمريكية واليابانية بحد أقصى 4 سنوات من سنة الصنع.

السيارات الكورية بحد أقصى 3 سنوات من سنة الصنع.

حال سداد مقدم 50% من قيمة السيارة يشترط استيفاء وثيقة تأمين ضد مخاطر عدم السداد بإضافة إلى شرط تقييم السيارة من الوكيل المعتمد.

حالة الشراء من الوكيل المعتمد يكون عرض السعر بديلًا عن التقييم مع إمكانية الإعفاء من حظر البيع والتأمين الشامل على السيارة.

يصدر البنك شيكا مصرفيا لصالح البائع.