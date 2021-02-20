حظك اليوم السبت 20-2-2021 برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي

يمتع برج الأسد بالإخلاص كما أنه شخص قيادي ومدير بالفطرة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يجعلك تستعيد حيويتك وتتحرر من بعض الضغوط وتخطط جيدا لأعمالك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، اليوم قد تحصل على التقدير وحب الآخرين وتقوم بخيارات موفقة.

مشاهير برج الأسد

من أبرز مشاهير برج الأسد الممثل المصري رشدي أباظة.