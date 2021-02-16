حظك اليوم الثلاثاء 16-2-2021 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد يتسم بالإبداع، والكرم، وسعة العقل، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يدفعك اليوم للمغامرة وقدرتك على التجديد والابتكار تبعث البهجة والإعجاب بك في قلوب من حولك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. اليوم مناسب للتعبير عن نفسك قولا أو كتابة وتؤثر في الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان رشدي أباظة، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أغسطس.