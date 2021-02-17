حظك اليوم الأربعاء 17-2-2021 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز برج الأسد بالثقة بالنفس ولديه جاذبية كبيرة لمن حوله، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك يصيبك بالعصبية، أنت بحاجة للعمل بدقة والسيطرة على انفعالاتك والتحكم في ردودك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

اعتمد اللباقة والدبلوماسية ولا تتكلم فيما لا يخصك وحافظ على توازنك النفسي مهما تعرضت لاهتزازات.

مشاهير برج الأسد

من أبرز مشاهير برج الأسد النجمة الأمريكية جنيفر لوبيز، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.