حظك اليوم السبت 20-2-2021 برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي

مواليد برج السرطان، يتمتعون بقدرةٍ كبيرة على السفر في عالم الأحلام، وهم رومانسيون جدا، وإحساسهم مرهف، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق والفلك يطالبك بعدم المغامرة أو المخاطرة بسمعتك.. اعمل في صمت واهتم بصحتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك اليوم للتأمل وعليك بالعمل في سرية وكتمان واحتفظ بحياتك العاطفية بعيدا عن العيون.

مشاهير برج السرطان

من أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبد الرازق.