أستاذ مناعة: أتوقع انحسار كورونا تدريجيا بمصر في نهاية الصيف

قال الدكتور أشرف الفقي استشاري الأبحاث الإكلينيكية، إن 6 شركات عالمية، بواقع شركتين أمريكتين وشركة في الاتحاد الأوروبي وشركة روسية وشركتين صينية حصلت على إجازات استثنائية إما من دولهم صاحبة المنشأ أو من جهات أخرى على مدار الشهرين الماضيين من أجل إنتاج لقاحات كورونا، متوقعًا أن يحصل ما يتراوح بين شركة إلى 3 شركات على تصريح بالاستخدام في أمريكا والاتحاد الأوروبي، مشددًا على أنه لا يمكن الجدال في سلامة لقاحات الشركات الست المجازة، لكن الاختلاف في الكفاءة.

وأضاف «الفقي» في تصريحات عبر تطبيق «سكايب» ببرنامج «التاسعة» الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية: «قد يصل إنتاج العالم من لقاحات كورونا إلى مليار جرعة، لكن عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا في دول المنشأ أعلى من دول أخرى تستورد هذا اللقاح».

وتابع، أن الإدارة الأمريكية تتوقع تطعيم كل المواطنين الأمريكيين الذين يريدون الحصول على اللقاح بنهاية الصيف، لافتًا إلى أن مناعة القطيع تسري عندما يكون 60% من مواطني أي مجتمع لديهم أجسام مضادة إما بالتلقيح أو الإصابة السابقة.

وأردف: «حتى يتحقق هذا الأمر في مصر فإننا يجب أن نلقح ما يتراوح بين 60 مليون إلى 70 مليون مواطن، أما بالنسبة إلى إعلان مصر تسلم 40 مليون جرعة نهاية هذا الشهر فإن هذا الإجراء جيد جدًا شريطة أن يستمر المواطنون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية إلى أن يتم تلقيح شرائح أكبر ويبدأ الوضع تدريجيا في الانحسار، وأتوقع أن يتم هذا الأمر في مصر ودول أخرى في نهاية الصيف الجاري».

وأكد، أن شركة فايزر أعلنت أنها ستبدأ في التجارب السريرية للمراهقين والأطفال أقل من 18 سنة لاستبيان سلامة اللقاحات عليها حتى تكون مؤهلة للحصول على اللقاح في الخريف المقبل.