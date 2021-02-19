وفاة 7 مصابين بمضاعفات كورونا بالقليوبية

كشف مصدر بمديرية الصحة بالقليوبية، اليوم الجمعة، وفاة 7 مصابين بفيروس كورونا بمستشفيات القليوبية بينهم سيدتان.

وقال المصدر لـ «الوطن»، إن مستشفى قها للعزل الصحي سجل اليوم حالة وفاة واحدة، بينما سجلت مستشفى الجامعة ببنها، والتأمين الصحي النموذجي، حالتي وفاة لكل منهما، فيما سجلت مستشفى بنها العام وكفر شكر المركزي حالة وفاة واحدة لكل منهما.

وأضاف المصدر أن المتوفين بمستشفى قها هم: أمنية قطب علي بركات 82 سنة، من قرية الرملة التابعة لمركز بنها، أما مستشفي الجامعة ببنها فقد سجلت اليوم حالتي وفاة هما محمد نصر دسوقي 22 سنة، من مدينة كفر شكر، وأحمد طلعت هليل 32 سنة من محافظة الجيزة.

وتابع المصدر أن المتوفين بمستشفى التأمين الصحي النموذجي ببنها هما، أشرف مرزوق عبد الجواد 49 سنة من قرية ميت عاصم مركز بنها، وفرج مرسي إبراهيم محمد 66 سنة من قرية جمجرة التابعة لمركز بنها.

وأضاف أن المتوفين بمستشفى كفر شكر المركزي وبنها العام، هما نعمات محمد عبد النبي 50 سنة من قرية كفرعابد التابعة لمركز طوخ ، ووديع متى عبد المسيح 63 سنة من عزبة النخل.

وتابع أن المتوفى بمستشفى بنها التعليمي، هو كمال عز الدين حسن مواليد 1935، وأن المتوفاة بمستشفى كفر شكر المركزي، هي كريمة فهمي عطية 73 سنة من قرية كفر مويس التابعة لمركز بنها.

كانت محافظة القليوبية، قد سجلت اليوم الجمعة 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة.

وسجلت مدينة بنها أعلى معدل للإصابة على مستوى المحافظة بعد أن سجلت اليوم 6 حالات إصابة، فيما سجلت مدن العبور وشبرا شرق و طوخ وقها صفر إصابة ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة حتى اليوم عند 12930 حالة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: «مركز ومدينة الخانكة 973 حالة إصابة، والعبور 191 حالة، والقناطر الخيرية 809 حالة، وبنها 4033 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1294 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1359 حالة، وشبين القناطر 884 حالة، وطوخ 1666 حالة، قليوب 896 ومدينة قها 78 حالة، وكفر شكر 747 حالات إصابة».