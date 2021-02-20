الانتهاء من رفع مياه الأمطار من شوارع رأس البر وعودة حركة الصيد

شنت الوحدة المحلية بمدينة رأس البر، برئاسة اللواء حسين لبيب، وإشراف نواب المدينة؛ وقام قطاع النظافة بمتابعة أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار من شوارع المدينة بمعدات وسيارات الوحدة، ومتابعة عمل محطات الرفع وبالوعات صرف المطر، وذلك إثر موجة سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة المتواصلة التي شهدتها المدينة، بالإضافة لرفع المخلفات والقمامة من مختلف مناطق المدينة على مدار اليوم وذلك في إطار خطة الوحدة لرفع مستوى النظافة بالمدينة.

وكانت محافظة دمياط قد شهدت على مدار 4 أيام، هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح وصقيع، فيما عادت حركة الصيد بعد توقف دام لثلاثة أيام.

وقال حسام وفدي، رئيس جمعية الصيادين بمدينة عزبة البرج، في تصريح لـ «الوطن»، عادت حركة الصيد أمس الجمعة، حيث تراوح ارتفاع الموج من متر لمتر ونصف المتر.

هذا وأعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، غلق منطقة اللسان بمدينة رأس البر، اعتبارًا من أول أمس الخميس حتى اليوم السبت، لتنفيذ أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة والكهرباء والرخام والبازلت بالمنطقة، بعد تعرض أجزاء منها للتلف، جراء موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها المحافظة منذ الثلاثاء الماضي، وارتفاع منسوب أمواج البحر، ما أدى إلى غمر المياه بمنطقة اللسان.

وأوضحت «المحافظ»، أنه جرى غلق المنطقة أمام المواطنين، حفاظاً على سلامتهم وأرواحهم، مؤكدة أنه سيتم خلال هذه الفترة، تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة وإصلاح أعمدة الإنارة وجميع الأجزاء بالمنطقة، وإعادة فتحها مرة أخرى.