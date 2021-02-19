وزارة الرياضة: تطوير 54 مركز شباب بالقرى الأكثر احتياجا قبل 30 يونيو

قال الدكتور عبدالله باطش المسؤول عن ملف مبادرة «حياة كريمة» في وزارة الشباب والرياضة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بالتنسيق والتعاون لتنفيذ أهداف المبادرة، وأهمها تطوير القرى الأكثر احتياجا، وتطوير المنشآت والخدمات، مشيرا إلى أن دور الوزارة ينقسم إلى شقين، الأول تطوير 54 مركز شباب في القرى بتكلفة وصلت إلى 120 مليون جنيه، سيجري الانتهاء منها قبل 30 يونيو 2021.

تفاصيل المشروعات في القرى

وأضاف «باطش»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «حصاد الأسبوع»، المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، الجمعة، أنه يجري تنجيل الملاعب، وإحلال وتجديد الملاعب، وإنشاء ملاعب خماسية، وإنشاء غرف خلع ملابس، وتطوير الأماكن الإدارية، وإنشاء أسوار خارجية، وحمامات، وغيرها من الخدمات.

جولات ميدانية لتفقد المشروعات على أرض الواقع

وتابع المسؤول عن ملف مبادرة «حياة كريمة» في وزارة الشباب والرياضة، بأن الوزارة تنفذ جولات تفقدية وميدانية مستمرة لمتابعة التنفيذ، آخرها في أسيوط، للوقوف على الصعوبات التي قد تواجه التنفيذ على أرض الواقع، وكان هناك متابعة دقيقة للمشروعات.

دور الوزارة مع التربية والتعليم

وأكد أن الشق الثاني لدور الوزارة يرتبط بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، حيث يجري إنشاء مبان رياضية وتعليمية في نفس الوقت، وعلى سبيل المثال فإن القرى التي توجد بها مدارس ولا يوجد مراكز شباب، فإنه سيجري استغلال هذه المدارس كمراكز للشباب، والعكس صحيح، حيث إن القرى التي يوجد بها مراكز للشباب ولا توجد بها مدارس، قد يجري إنشاء فصول تعليمية بها.

الاهتمام بالنشء والشباب

ولفت إلى أن الوزارة تهتم بالشباب والنشء ولديها خطة كبيرة لدعم وإعداد الكوادر، واكتشاف مواهبهم، وتصل للنجوع والقرى لاختيار الموهوبين في الألعاب المختلفة مثل الملاكمة والمصارعة وغيرها، والوزارة لديها اهتمام كبير بهذا من أجل التنمية.