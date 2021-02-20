مدير مشروع التأمين الصحي: سجلنا 700 ألف من أصل مليون مواطن من بورسعيد

قال الدكتور حسام صادق، المدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل، إن تطبيق المنظومة في بدايتها بمحافظة بورسعيد، كان بمثابة إنجاز كبير، حيث جرى تسجيل ما يقارب 700 ألف مواطن على مستوى المحافظة من أصل مليون مواطن.

صادق: نشجع المواطنين على إحضار البيانات وقسيمة الزواج وبيانات الأبناء وعقد الإيجار أو تمليك الوحدة السكنية

وأضاف «صادق»، خلال استضافته ببرنامج «التاسعة» والذي يقدمه الإعلاميان دينا عبدالكريم وحسام الدين حسين، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن تسجيل المواطنين في المحافظات يتم عبر إعلام المواطنين وتشجيعهم لإحضار بيانات رب الأسرة وقسيمة الزواج وبيانات أبنائه وعقد الإيجار أو تمليك الوحدة السكنية، ويتم تسجيل البيانات ومطابقتها مع البيانات الموجودة في الدولة.

يتم فتح ملف صحي لكل مواطن على حدة

وأوضح أنه في أعقاب ذلك يتم فتح ملف صحي لكل مواطن على حدة، ويتم إجراء فحص شامل يصاحب التسجيل ويساعد كثيرا في اكتشاف الأمراض المبكرة، وهو ما يكون له عظيم الأثر في التخلص من الأمراض قبل تفاقم الأمر مستقبلا.

وأكد أن ميزة الملف الصحي هو متابعة الطبيب للشخص طيله حياته بنظام طبيب الأسرة، وميزته هو تشخيص 80% من الحالات، وهناك نظام تكنولوجي كامل بأن يتواجد الملف إلكترونيا لأي طبيب حال استدعاءه لملف المريض.

وأشار إلى أن ملف طبيب الأسرة سيبني في المستقبل خريطة صحية للدولة، وسيتم التركيز على المناطق حال وجد أمراض معينة في نطاق واحد ومحدد على مستوى الجمهورية.