إصابة سيدة وأبنائها الثلاثة بتسمم غذائي في سوهاج

أصيبت ربة منزل وأبنائها الثلاثة بتسمم غذائي عقب تناولهم لبن فاسد بالمنزل بدائرة قسم شرطة سوهاج، ونُقل المصابون لمستشفى سوهاج العام، ووضعوا تحت الملاحظة الطبيبة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وأصيبت طالبة بدائرة مركز أخميم، بحالة إعياء إثر تناولها أقراص خاصة بوالدتها بطريق الخطأ، ونُقلت لمستشفي سوهاج الجامعي، ووضعت تحت الملاحظة الطبية.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم أول شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج العام بوصول كل من «سلوى. ا. ك» 40 سنه، ربة منزل، وأبنائها، «روجينا. ر. ع»، 15 سنة، تلميذة، و«ريمون»، 13 سنة، تلميذ، و«أرينا»، 4 سنوات، ويقيمون بشارع المخبز الآلي بدائرة القسم، مصابين بحالة إعياء وقيء مستمر، إثر تناولهم طعام فاسد.

وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وبسؤال الأولى قررت إصابتهم عقب تناولهم لبن فاسد بالمنزل، ولم تتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.

وتلقى مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد ورود إشارة من مستشفي سوهاج الجامعي، بوصول «إسراء. ح. ج»، 17 سنة، طالبة، وتقيم بدائرة المركز، مصابة بحالة إعياء وقيء مستمر، إثر تناول أقراص مجهولة، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور ضباط مباحث المركز.

وبسؤال والدتها «زينب. م. ا. م»، 46 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، قررت إصابة ابنتها عقب تناولها جرعة من عقار حساسية خاص بها بطريق الخطأ، ونفت الشبهة الجنائية.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.