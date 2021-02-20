مصادر: شاب الإسماعيلية المقتول على يد صديقه لديه طفلين

قالت مصادر مقربة من المجني عليه في واقعة القتل التي شهدتها محافظة الإسماعيلية، مساء أمس الجمعة، أن المتوفى متزوج وله طفلين، ولد وبنت.

وأضافت المصادر، أن طفله الأكبر عمره 5 سنوات، بينما طفلته الصغرى تبلغ من العمر 3 أعوام، مشيرة إلى أنه يعمل في إحدى شركات الملابس الجاهزة بمنطقة الاستثمار في الإسماعيلية.

ولقي شاب في الثلاثينيات من العمر مصرعه، مساء الجمعة، مسمومًا، إثر تناوله قطعة «جاتوه» مساء على أحد المقاهي، وضع له فيها صديقه كمية من السم.

وتلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بمصرع «س.م.س» 30 سنة، يعمل في منطقة الاستثمار، إثر تناوله قطعة جاتوه.

وبتشكيل فريق بحث، برئاسة اللواء رشاد الغمراوي مدير مباحث الإسماعيلية، والعميد خالد حبيب رئيس مباحث المديرية، توصلت التحريات إلى أن خلافًا نشب بين المجني عليه وأحد أصدقائه دفعه إلى وضع السم له في قطعة من الجاتوه وقدمها له.

وقالت مصادر أمنية إن فريقًا من البحث الجنائي برئاسة المقدم محمد سكر، رئيس مباحث قسم ثالث، توصل لهوية الجاني وتبين أنه زميل للمجني عليه في العمل بإحدى شركات الاستثمار.

وتمكنت حملة مكبرة بمشاركة النقباء مروان منصور وأحمد المراكبي ومحمد النجار، من القبض على المتهم بعد محاولة اختبائه.

وكانت مدينة الإسماعيلية شهدت واقعة قتل أخرى، أول أمس الخميس، حيث عُثر على سائق تاكسي به عدة طعنات بأنحاء جسده.

وقال شهود عيان إنهم فوجئوا بسيارة «أجرة الإسماعيلية» مصطدمة برصيف في منتصف الطريق في الرابعة فجرًا، وبفحص أحد المواطنين المقيمين قرب الحادث للسيارة تبين وجود سائق فيها به عدة طعنات فأبلغ الشرطة على الفور.

وكشفت مصادر أمنية، أن سائق التاكسي يُدعى «سيد.ع.م» 29 سنة، مقيم بدائرة قسم ثان، وأن الجريمة وقعت قرب الفجر، وأن المجني عليه طُعن 6 طعنات مختلفة في الرقبة والظهر والصدر، فيما تحفظت الشرطة على جثمان الشاب، وتكثف المباحث الجنائية من تحرياتها حول الواقعة لضبط المتهم.