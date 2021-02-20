3 جرائم هزت الإسماعيلية في أسبوع.. انتهت بسقوط 4 ضحايا

شهدت محافظة الإسماعيلية، 3 جرائم خلال أسبوع واحد، هزت المحافظة، بدأت بمقتل اثنين من المسنين داخل منزلهما بقرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد.

4 ضحايا في 3 جرائم بطرق قتل متنوعة مابين شنق وكتم أنفاس وطعنات مختلفة بالجسم ووضع سم في الطعام، لتتحول صفحات الإسماعيلية إلى حالات مختلفة من الرثاء.

مذبحة سرابيوم وضبط الجناة في 48 ساعة

الأسبوع الماضي استيقظ أهالي قرية سرابيوم على فاجعة العثور على جثمان الحاج محمد عامر وزوجته مقتولين داخل منزلهما بطريقة بشعة وسرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية تخص زوجته.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين انتظرا المجني عليه في حديقة منزله وأثناء توجهه لآداء صلاة الفجر باغته المتهم الأول بضربه بآلة حادة على رأسه ثم قيده بحبل من قدميه وأدخله إلى سلم منزل تحت الإنشاء خاص به.

واستولى المتهمان على مفاتيح المنزل من المجني عليه، ودلفا داخله لسرقته وخلال استيقاظ زوجته طعنها أحد المتهمين بآلة حادة وقام بكتم أنفاسها حتى الموت واستولى منها على المشغولات الذهبية الخاصة بها.

ضبط الجناة واعترافهما واستعادة المسروقات

لم تمر ساعات إلا وتمكنت مباحث مركز فايد برئاسة المقدم محمد البرماوي من القبض على الجناة وضبط المسروقات، واصطحبت الشرطة المتهمين أمس الجمعة لتمثيل الجريمة بالكامل.

واعترف المتهمان تفصيلياً بارتكاب بترصدهما المجني عليه في حديقة منزله، لمعرفتهما بقيامه لأداء صلاة الفجر يومياً، وقاما بتقييد المجني عليه من قدميه، وكتم أنفاسه لحين التأكد من وفاته، ثم قاما بسحبه إلى داخل السور الخاص بمنزله على سلم حديث الإنشاء، بينما استوليا على مبلغ مالي ومشغولات ذهبية، كان المجني عليهما يحتفظان بها في درج السرير الخاص بالمجني عليه.

جثة تاكسي تثير الغموض في الإسماعيلية

الخميس عثر أهالي الإسماعيلية علي جثمان سائق تاكسي مصاب بطعنات مختلفة في أنحاء جسده بمنطقة الإرسال قرب الجامعة القديمة بحي أول.

وكشفت مصادر طبية بمستشفى جامعة قناة السويس، أن سائق التاكسي وصل مصابا بـ 6 طعنات مختلفة في أنحاء جسده ويدعى «سيد.م»، 27 سنة، وتوفي فور وصوله بعد نزيفه كمية كبيرة من الدم.

الحادث وقع في منطقة غير مأهولة بالسكان، واستغل الجاني الطقس السئ وابتعاد الموقع عن قلب المدينة لتنفيذ جريمته، إلا أن وحدة مباحث قسم أول الإسماعيلية تكثف من تحرياتها حول الواقعة لكشف ملابساتها، خاصة وأن السيارة لم يتم سرقتها.

وبحسب شهود عيان من سكان المنطقة، فإنهم عثروا على السائق بعد اصطدامه بالجزيرة الوسطى للطريق تسيل منه الدماء، إلا أنهم اكتشفوا إصابته بآلة حادة بعدة طعنات وأبلغوا الشرطة على الفور.

الصديق قتل صديقه بسبب 500 جنيه

وقبل انتهاء يوم الجمعة وقعت حادثة توفي فيها شاب في الثلاثينيات من العمر على يد صديقه بعدما دس له السم في قطعة جاتوه .

وبحسب المصادر فإن خلافا على مبلغ مالي بين المتهم والمجني عليه، دفع الأول للتفكير في التخلص من صديقه، وتوصل فريق من البحث الجنائي برئاسة المقدم محمد سكر رئيس مباحث قسم ثالث، لهوية الجاني، وتبين أنه زميل المجني عليه في العمل بإحدى شركات الاستثمار.

جريمة جديدة في محافظة الإسماعيلية، قرر فيها شاب تجاوز عمره العشرين عاماً منذ أشهر قليلة، التخلص من صديقه وزميل عمله لمطالبته بسداد دين قيمته 500 جنيه فقط.

اتصل «سيد» بصديقه «سامي»، وطلب منه اللقاء على أحد المقاهي في محافظة الإسماعيلية لسداد المبلغ المالي الذي تحصل عليه منه، إلا أن المتهم بيت النية للتخلص منه فدخل إلى أحد محال الحلويات لشراء «قطعتي جاتوه» ووضع فيها السم.

التقى الصديقان على المقهى وطلبا كوباين من الشاي، وقدم الجاتوه لصديقه إلا أنه بعد دقائق فقط ظهرت عليه الأعراض فقرر نقله إلى المستشفي وغادر مسرعاً.

توفي الشاب متأثراً بتناوله قطعة الحلوى، ولم ينجح الأطباء من إنقاذه رغم محاولاتهم المستمرة بإجراء غسيل للمعدة ومنحه عدة مركبات لإيقاف تأثير السم.