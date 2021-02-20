إصابة 5 أشخاص في حادثي سير ببني سويف

أصيب 5 أشخاص في حادثي سير بطرق بني سويف، الأول في تصادم دراجة نارية مع «توك توك» بالطريق الزراعي الفرعي لقرية بليفيا التابعة لمركز بني سويف، اليوم، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص، والثاني في انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي بني سويف ناصر، وأسفر عن إصابة سيدتين، ونُقل المصابون إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

في الحادث الأول، تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة نارية بـ«توك توك» بمدخل قرية بليفيا بدائرة مركز بني سويف، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بينهم طفلين.

ووجه «مراد» بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإبلاغ الجهات المعنية من إسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، و«المرور» لمعاينة الحادث ورفع آثاره.

وتبين أن المصابين هم عبدالله عاشور زكى، 12 سنة، مقيم قرية بليفيا بمركز بني سويف، وبالكشف الطبي الظاهري تبين إصابته باشتباه نزيف بالمخ والصدر والبطن ادخل المستشفى للعلاج والملاحظة، وجرى إجراء أشعة سونار على البطن وأشعة عادية على الصدر والحوض والفقرات القطنية.

كما أصيب محمد سعد محمد، 15 سنة، ومقيم قرية بليفيا بمركز بني سويف، ومصاب باشتباه كسر بالركبة اليسرى، وجرى إجراء الإجراءات الطبية، ورجب سعد درويش، 30 سنة، مقيم قرية بيلفيا بمركز بني سويف، ومصاب باشتباه كسر بالركبة اليسرى واشتباه نزيف بالبطن والصدر والحوض.

وفي الحادث الثاني، أُصيبت سيدتان إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق مركز ناصر شمال المحافظة، وجرى نقلهما إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج.

وتبين أن المصابتين هما، رندا إبراهيم قناوي، 30 سنة، مصابة بكدمات وسحجات، وجرى خروجها من قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى عقب توقيع الكشف الطبي عليها، ومنى محفوظ أحمد، 62 سنة، مصابة بكدمات وسحجات، وجرى خروجها من قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى عقب توقيع الكشف الطبي عليها، وتقيمان حي مقبل بمدينة بني سويف.