بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوي بني سويف

أصيب 6 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي في محافظة بني سويف، قرب أحد مصانع الحديد، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج.

تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بزمام المحافظة، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، فوجه إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، ورفع آثار الحادث.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ4 سيارات إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، حيث تبين أن المصابين هم: «شعبان نافع شعبان، 56 سنة، مقيم مركز مغاغة بالمنيا، مصاب اشتباه كسر بالذراع الأيسر، عواطف بهاء الدين حسني، 20 سنة، مقيمة محافظة المنيا، مصابة اشتباه كسر بالساق الأيمن، عبد الرحمن مجدي مكرم، 24 سنة، مقيم مركز مغاغة بالمنيا، مصاب اشتباه كسر بالذراع الأيمن، حمادة محمد أحمد، 23 سنة، مقيم مغاغة المنيا، ومصاب جروح وسحجات بالجسم، وعلي مختار علي، 30 سنة، مقيم مغاغة بالمنيا، مصاب كدمات وسحجات بالجسم، ومجهول الاسم، يبلغ من العمر 30 سنة، ومصاب غيبوبة تامة، بينما رفض 3 من مستقلي السيارة النقل».

من جانبه، وجه الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي، بسرعة تقديم كل الإسعافات الأولية والعلاج للمصابين، واتخاذ ما يلزم طبيا تجاههم، وتحرر محضر بالحادث، وجار إخطار النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.