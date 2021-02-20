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استقرار سعر الدولار اليوم السبت 20-2-2021 أمام الجنيه

كتب:

أحمد عبد اللطيف
09:06 ص | السبت 20 فبراير 2021
صورة ارشيفية لدولار

صورة ارشيفية لدولار

استقر سعر الصرف بالنسبة لـ الدولار، اليوم، أمام الجنيه المصري، نظرًا للعطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، كما سجل في البنك الأهلي 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، فضلًا عن أسعار العملات الأخرى مقابل الجنيه وجاءت كالتالي:

دولار أمريكي

- شراء 15.59.

- بيع 15.69.

جنيه إسترليني

- شراء 21.5766.

- بيع 21.9425.

ال‏يورو

- شراء 18.7641.

بيع 18.9676.

الدينار الكويتي

- شراء 48.7568.

- بيع 51.8763.

ال‏‏ريال‏ ال‏سعودي

- شراء 4.0919.

- بيع 4.1832.

الدرهم‏ ‏الإماراتي

- شراء 4.2221.

- بيع 4.2718.

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