انتحار شاب بعد توبيخه من صاحب العمل.. ومديره يلقي جثته أسفل الكوبري

انتحر شاب عشريني داخل مخزن خردة في الطالبية بمحافظة الجيزة، بشنق نفسه بعد توبيخ صاحب عمله له على تعاطيه المخدرات «أقراص هلوسة»، وتخلص صاحب العمل من جثمان الشاب بإلقائه أسفل الطريق الدائري خوفًا من المساءلة القانونية، وبعد ساعات انتبه المارة لوجود جوال ملقى أسفل الكوبري ففتحه أحدهم وعثر على جثمان الشاب فأبلغ شرطة النجدة بالواقعة.

المارة عثروا على جثمانه أسفل الدائري

انتقلت قوة أمنية بإشراف العميد طارق حمزة رئيس قطاع مباحث قطاع غرب الجيزة، إلى مكان الحادث وتبين العثور على جثمان الشاب الشهير بـ«حناطة» 17 سنة، وتبين أن الجثمان خال من الإصابات وبه «حز» حول الرقبة ، وتبين أن صاحب كل من عمله تاجر خردة وابنته وزوجة ابنه ربتي منزل قاموا بإلقائه.

القبض على المتهمين الذين تخلصوا من الجثمان

وتمكن المقدم إسلام السيد رئيس مباحث الطالبية من القبض على المتهمين بالتخلص من الجثة، وبسؤالهم أقروا أنه كان يتعاطى أقراص هلوسة وعقب توبيخة اكتشفوا انتحاره فقاموا بنقله وإلقائه بنهر الطريق أملا في قيام سيارة بدهسه ويبدوا أنه تعرض لحادث مروري.

حبس المتهمين

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إلى النيابة العامة، التي قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات بتهمة إخفاء الجثة، وانتدبت النيابة العامة الطب الشرعي لتشريح جثمان الشاب المنتحر لبيان أسباب وفاته.

تفاصيل التحريات

أكدت تحريات المباحث، بإشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن الشاب انتحرب داخل مكان مملوك لصاحب عمله قبل أن يتخلصوا من جثمانه، وتسلمت النيابة العامة تحريات المباحث.