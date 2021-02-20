انقطاع الكهرباء عن 6 مناطق بالعريش (تفاصيل)

أعلنت شركة الكهرباء بمحافظة شمال سيناء، اليوم، انقطاع التيار الكهربائي عن 6 مناطق في مدينة العريش.

وأكدت مصادر بالشركة، انقطاع الكهرباء لمدة 5 ساعات متتالية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا، للصيانة الدورية في موزع الكهرباء بحي الزهور بالعريش.

أشارت إلى أنه سيتم إعادة التيار الكهربي فور الانتهاء من أعمال الصيانة المحددة.

ولفتت الشركة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق داخل مدينة العريش، لإجراء صيانة موسعة لعدة أحياء، لموزع الزهور قسم هندسة المساعيد.

وأوضحت أن المناطق التي تم قطع التيار بها: «أبو ذكري شارع البحر بالكامل مرورا بمنطقة كنتاكي، سنيين شارع القاهرة منطقة الخلفاء، منطقة أبو سمراء، الملالحة، الزهراء بالكامل، العباسي، الصفا بالكامل، السمران بالكامل حتى منطقة الجودة، مسجد الحمدلله، مدرسة السادات، منطقة الصنديدي بالكامل، منطقة صلاح الدين، شارع أسيوط بالكامل من محطة شمس مرورًا بقسم ثالث محطة زعرب مدرسة عائشة مصنع البلاط حتى مسجد الشيخ عيد، من آخر السمران حتى مسجد أبو بكر الصديق بالفواخرية، طريق الخزان حتى الطريق الدائري».