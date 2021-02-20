رئيس جامعة حلوان: بدء الدراسة بالجامعة الأهلية 2021 -2022 في 3 كليات

وضع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، حجر الأساس لجامعة حلوان الأهلية، بحضور عدد من رؤساء الجامعات الحكومية وعمداء كليات الجامعة.

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إنَّ فكرة إنشاء الجامعات الأهلية، بناءا على توجيهات القيادة السياسية، وذلك بالتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، لافتًا إلى أنَّ التعليم العالي يشهد نهضة كبيرة الفترة الحالية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح رئيس جامعة حلوان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ إنشاء الجامعات الأهلية من رحم الجامعات الحكومية الأم ستكون إضافة قوية للنظام التعليمي بالجامعات الحكومية، مضيفًا أنَّ جامعة حلوان تشهد اليوم لحظة تاريخية بشأن وضع حجر أساس الجامعة.

الجامعة الأهلية تراعي التخصصات النادرة

وأكّد رئيس جامعة حلوان، أنَّ الجامعة الأهلية ستراعي وجود جميع التخصصات النادرة التي يحتاجها المجتمع، متابعًا أنَّ عام 2021- 2022، سيشهد بدء الدراسة بجامعة حلوان الأهلية، بعدد من البرامج والتخصصات، لافتًا إلى أنَّه مستهدف أن تبدأ الدراسة بـ3 كليات، موضحًا أنَّ المخطط لكليات الجامعة يشمل جميع التخصصات التي يحتاجها المجتمع المصري، كالإدارة الرقمية، والفنون و التصميم الرقمي، وكليات العلاج الطبيعي وطب الأسنان وبرامج الترجمة والفنون وإدارة المتاحف، مؤكّدًا أنَّها ستكون إحدى جامعات الجيل الرابع التي تستخدم التكنولوجيا الرقمية.

وبشأن معايير القبول للطلاب، أوضح رئيس جامعة حلوان، أنَّها ستكون وفقًا للمعايير العالمية المتبعة في هذا الشان، والتي تعتمد على المجموع والمهارة والإمكانيات العلمية التي تؤهله للالتحاق، لافتا إلى أنَّه سيتمّ انتقاء أفضل العناصر من هيئة التدريس، مؤكّدًا أنَّ الجامعة ستكون غير هادفة للربح.

انطلاق الامتحانات السبت

وفيما يخص امتحانات الفصل الدراسي الأول، أوضح رئيس جامعة حلوان، أنَّها ستنطلق بدءا من السبت المقبل، لافتًا إلى أنَّ الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني، سيتمّ مناقشتها في اجتماع الأعلى للجامعات اليوم، موضحًا أنَّه سيتمّ وضع جميع التفاصيل المتعلقة به، مؤكّدًا أنَّ امتحانات التيرم الأول في موعدها المحدد بعد انتهاء الإجازة.