4 معلومات جديدة عن خصوصية المستخدمين لتطبيق «واتس آب»: الرسائل مشفرة

وضع تطبيق التراسل الشهير «واتس آب»، خطة جديدة لشرح سياسة الخصوصية، عبر إعلان جديد يساعد المستخدمين فى قراءة السياسة الجديدة، ومعرفة كيفية التعامل مع الرسائل التجارية والشخصية، التي لها معايير خصوصية مختلفة، وذلك بعد أن أعلن التطبيق مشاركته بعض المعلومات الشخصية، مثل أرقام الهواتف وصور الحساب، مع فيسبوك في عام 2016 لتحسين توصيات الأصدقاء والإعلانات.

وترصد «الوطن» تفاصيل جديدة فى سياسة الخصوصة التي أعلن عنها تطبيق «واتس آب»، في النقاط التالية:

1- تتعلق سياسة الخصوصية الجديدة بشكل أساسي بمراسلة الأنشطة التجارية عبر «واتس آب»، وما هي بياناتك التي يمكن لهذه الأنشطة التجارية الوصول إليها.

2- يتم تشفير معظم رسائل «واتس آب» بواسطة التشفير من طرف إلى طرف، ما يعني أنه لا يمكن الوصول إليها إلا من الأشخاص أنفسهم فقط.

3- «واتس آب» تتيح للمستخدمين أيضًا إرسال رسائل إلى الأنشطة التجارية، ولا تقدم هذه الرسائل الحماية نفسها.

4- يمكن استخدام البيانات الموجودة في رسائل الأنشطة التجارية لأغراض تجارية، مثل استهداف الإعلانات عبر «فيسبوك»، ويتم تخزين بعضها أيضًا عبر خوادم الموقع.

قراءة السياسة الجديدة وقبولها لمواصلة استخدام التطبيق

وتسعى الشركة دائما لطمأنة المستخدمين من خلال ميزة الحالة في «واتس آب»، لكن التطبيق يشتمل الآن على لافتة يمكن الدخول عليها لشرح السياسة الجديدة، وقالت الشركة إنها تذكر المستخدمين بقراءة السياسة الجديدة وقبولها لمواصلة استخدام التطبيق بشكل آمن.

وأشار «واتس آب»، إلى أن الأنشطة التجارية تدفع مقابل الحق في استخدام التطبيق للوصول إلى العملاء، وهذه إحدى الطرق التي يمكن للشركة من خلالها توفير منصتها مجانًا.

استخدام تطبيقات اخرى

وشهد التطبيق مغادرة عدد كبير من مستخدميه وحذفه بشكل كامل من على هواتفهم واللجوء إلى استخدام تطبيقات اأخرى، بعد الإعلان عن سياسة الخصوصية الجديدة التى يتبناها التطبيق قبل أسابيع، ما دفع «واتس آب» إلى تأخير إطلاقها إلى شهر مايو المقبل، وتوضيح أنها تركز على الأنشطة التجارية ولن تؤثر في المحادثات الشخصية.