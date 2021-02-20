«نجوم FM» تحذر من النصب باسم تامر حسني: تدفع فلوس عشان تكلمه «واتس آب»

أصدرت إذاعة «نجوم FM» بيانًا صحفيًا، تُحذر فيها جمهورها، من استغلال اسمها وكذلك اسم الفنان تامر حسني، والنصب على مُتابعيه.

وقالت الإذاعة، في بيانها: «تحذر شركة النيل للإنتاج الإذاعي (نجوم FM ونايل FM) من أنه تم انتحال صفة الشركة والادعاء بتمثيل الشركة في جمع أموال من الجمهور مقابل الاتصال بالفنان تامر حسني، من خلال خدمة واتس آب».

وتابعت: «تهيب إذاعة نجوم FM، جمهورها بعدم تحويل أي مبالغ مالية لأي رقم ينتحل صفة الشركة، وتؤكد الشركة أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها وحقوق جمهورها ووقف عملية النصب على المواطنين، من خلال استغلال اسم إذاعة نجوم FM وجمهورها العريض في جميع أنحاء مصر والعالم، مع تحمل المسولين عن عملية النصب عن كافة الآثار القانونية الجنائية منها والمدنية التي قد تقع على الشركة أو الفنان».

وبدوره، أعاد الفنان تامر حسني، نشر صورة من البيان، عبر خاصية الـ«ستوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، مُعلقًا عليها بقوله: « شكرًا نجوم FM، على سرعة الاهتمام واتخاذ الإجراءات الصارمة لحماية جمهورنا الكريم».

وكان تامر حسني، قد حل ضيفًا على الإعلامية جيهان عبد الله، في برنامج «أحمد 7 الساعة 7»، عبر إذاعة «نجوم FM»، قبل أيام، على هامش الاحتفال بعيد الحب، إذ تلقى آلاف الرسالة من قِبل الجمهور على الهواء مباشرة، إذ أعرب عن امتنانه الشديد، لمُحبيه، كما تقدّم لهم ببالغ الآسف لعدّم تمكنه من قراة تلك الرسائل كافة، لكثرتها، قائلًا: «من كترها مش عارف أقف على رسالة معينة أقرأها.. أعذروني».