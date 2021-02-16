قال «لسه صغيرة».. تعرف على فارق السن بين تامر حسني وبسمة بوسيل

تحدث الفنان تامر حسني، عن علاقته بزوجته بسمة بوسيل، خلال لقائه بإحدى المحطات الإذاعية، مؤكداً أن انفصالهما جاء بسبب صغر سنها، مما جعلها تتأثر بما تتناقله مواقع التواصل.

وأضاف، «النم والخوض في حياة الناس أصبحت صعبة جدا ومن مساوئ السوشيال ميديا، وبسمة بوسيل زوجتي هي من تأثرت وأنا أعذرها وهي لسه صغيرة، وأقول لها كل سنة وأنت طيبة وأنا عارف إن حياتي صعبة وأنت أكبر من هذا بكثير، وربنا يخليكي ليا ويخلي أولادنا لنا».

وجمع بين تامر حسني و«بوسيل» قصة حب ذاع صيتها في الوسط الفني، رغم أن تامر حسني من مواليد 1977 أى يبلغ من العمر 43 عامًا، أما «بوسيل» فهي من مواليد 1991، أي تبلغ من العمر 29 عامًا، وبالتالي فإن فارق السن بينهما 14 عامًا، ولكن حياتهما الزوجية استمرت لسنوات.

انفصال بسمة بوسيل عن تامر حسني

أعلنت المغربية بسمة بوسيل انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني، قائلة: «لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور».

وتابعت حديثها، «كمان أحب أعرفكم إني إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة».

اعتذار تامر حسني

ووجه الفنان تامر حسني، رسالة لزوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل، اعتذر خلالها عن الخلافات بينهما، بعدما أعلنت مؤخرا انفصالهما وتحضير أوراق الطلاق.

وكتب: «بسمة حبيبتي.. للأسف أنتي مفكرتيش كويس وسلمتي ودنك لشر السوشيال ميديا عشان كام تعليق كلامهم فارغ، نسوكي إنك عرفتيني وأنا مشهور ودي طبيعة شغلي اللي عرفتيني وحبتيني بيها، إزاي وصلوكي للزعل والبُعد فترة».