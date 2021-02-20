الكهرباء تتلقى 541 ألف طلب تحويل لـ العدادات الكودية

أكد مصدر مسئول بالشركة القابضة للكهرباء أن المنصة الإلكترونية الموحدة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تلقت 541.6 ألف طلب حتى يوم 15 فبراير الجاري، للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء، بنظام الممارسة، إلى عدادات كودية في 4 شركات هي «جنوب وشمال القاهرة وجنوب وشمال الدلتا» لتوزيع الكهرباء، بمحافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الغربية، دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ».

إجمالي طلبات كل شركة من العدادات

وأشار المصدر لـ«الوطن» إلى أن الطلبات التي تلقتها شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بلغت نحو 185236 ألف طلب، وبلغت طلبات شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء 97079 ألف طلب، وطلبات شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء نحو 92970 ألف طلب، وطلبات شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء 76384 ألف طلب، لافتا إلى أن الطلبات شملت العدادات السكنية والتجارية والإداري والخدمي.

تمكين المواطنين من التقدم بالطلبات عبر المنصة الإلكترونية

أوضح المصدر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أطلقت المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء، في أول يوليو من العام الماضي، لتلقي طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية لتنتهي بنهاية شهر مارس المقبل، لتمكين كل المواطنين من إتاحة الفرصة للتقدم بالطلبات مع استكمال شركات التوزيع على مستوى المحافظات، الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها على المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء.

البيانات تقدم مجانا عبر الإنترنت

حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، 4 مستندات يجب أن يتقدم بها المواطن عند تقديمه لطلب تركيب العداد الكودي عبر المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية، لقبول طلبه، وهي صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب، عقد ملكية الوحدة المراد تركيب العداد الكودي لها بنفس بيانات البطاقة الشخصية، إيصال سداد آخر ممارسة لمقدم الطلب على الوحدة المراد التوصيل إليها على أن تقدم كل هذه البيانات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء مجانًا على الإنترنت.

توصيل التيار لحين تقنين الوضع

يذكر أن مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة واستبداله بنظام العدادات الكودية من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017، بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكل المنشآت والمباني التي تم توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية، لحين تقنين هذه المنشآت والمباني أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها، دون أن يرتب على ذلك أي حقوق قانونية للمخالفين وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية.