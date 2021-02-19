انقطاع الكهرباء عن 9 مناطق في الإسكندرية لمدة 3 ساعات غدا

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، اليوم الجمعة، انقطاع التيار الكهربائي، غدا السبت، عن 9 مناطق في المدينة لمدة 3 ساعات، بسبب أعمال الصيانة.

وقدمت الشركة اعتذارًا لعملائها عن فصل التيار الكهربائي، مشيرة إلى أن المناطق المقرر قطع الخدمة عنها، بدءا من الساعة التاسعة صباح غد السبت وحتى الثانية عشر مساء.

وتستعرض «الوطن» أماكن انقطاع الكهرباء، وهي كالتالي:

- أبو قير «بجوار بنك مصر».

- المعمورة البلد «خلف مسجد السادات».

- دربالة «خلف مكتب الصحة».

- السيوف شماعة «خلف المطافي».

- جناكليس «شارعي أبو قير ومدرسة جناكليس التجارية».

- فيكتوريا «استراحة القنصلية – أمام قسم المنتزه».

- الإبراهيمية «شوارع عبد المنعم سيد وسوهاج وإبراهيم شوقي».

- محطة الرمل «شارعي السلطان حسين وجعفر الصادق».

- نادي الصيد «مسبك أمون».