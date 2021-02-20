بدء اجتماع «الأعلى للجامعات الحكومية» لمناقشة استعدادات الامتحانات

بدأ، منذ قليل، اجتماع الأعلى للجامعات الحكومية، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورؤساء الجامعات، والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وذلك في قاعة الفنون والعروض بجامعة حلوان، لمناقشة الاستعدادت النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن استئناف العام الدراسي بالجامعات سيكون بدءً من يوم السبت المقبل 27 فبراير الجاري، وكذلك استكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول.

إجراءات احترازية استعدادًا للامتحانات

وطمأن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، الطلاب وأولياء الأمور أثناء إلقاء كلمته بالمؤتمر الصحفي، أن الجامعات مستعدة من حيث الإجراءات الاحترازية للامتحانات والعام الدراسي الثاني، مشيرًا إلى أنها تسير وفقًا الإجراءات الموضوعة من قبل المجلس الأعلى للجامعات مثل التباعد الاجتماعي وأعمال الامتحانات.

وأشار إلى أن الجامعات سبق لها تنفيذ إجراءات الفصل الدراسي الثاني بالعام الماضي بالسنة لطلاب السنوات النهائية.

استكمال العام الدراسي

وأضاف «عبد الغفار»، أن الجامعات المصرية في انتظار عودة الدراسة لاستكمال العام الدراسي حتى يتم الانتهاء من عام دراسي بالشكل المطلوب في ظل جائجة كورونا، مؤكدًا أنه فور انتهاء اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اليوم سيتم إعلان كافة الإجراءات.

وكشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات، أن الامتحانات ستكون وفقًا للوائح الكليات، وأنها ستكون حضوريًا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، وحضوريًا إلكترونيًا بنظام «بابل شيت» للكليات التي تسمح طبيعتها بذلك، لافتًا إلى أن هناك توجهًا عامًا من غالبية رؤساء الجامعات بشأن استكمال العام الدراسي الجاري، مع مد الخريطة الزمنية للفصل الثاني أسبوعين لتعويض الفترة المستقطعة في الفصل الأول.

وكشفت المصادر، أن المجلس سيناقش الوضع الوبائي لفيروس كورونا بناءً على التقارير المقدمة، ومن ثم اتخاذ القرارات النهائية.