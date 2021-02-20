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محمود مسلم

«الداخلية» تحصّل 549 ألفا و600 جنيه غرامة كمامة في يوم واحد

ضبط 11081 شخص لعدم ارتداء الماسك وتحرير 522 مخالفة غلق 

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الوطن
12:18 م | السبت 20 فبراير 2021
ارتداء الكمامة

ارتداء الكمامة

خلصت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، إلى ضبط 11081 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتمّ التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ10992 شخصًا المقدرة بـ549 ألفا و600 جنيهًا، وتحرير محاضر لـ89 شخصًا لم يسددوا الغرامة.

وتمّ تحرير 522 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية، بمخالفة قرار الغلق، وضبط 164 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة «الشيشة» بإجمالي مضبوطات 859 أرجيلة.

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