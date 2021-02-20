«التعليم»: 3 فئات تمتحن ورقيا بلجان مدرسية في المرحلة الثانوية

حدد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في كلمة له تمت إذاعتها عبر القناة التعليمية «مدرستنا 1»، الخميس الماضي ملامح امتحانات العام الدراسي 2020-2021 لجميع الصفوف، بالإضافة إلى عدد من القرارات بشأن تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، واستئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، تقديرًا للأوضاع في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد آلية امتحان طلاب المستشفيات والسجون، والفئات التي تعقد تؤدي الامتحانات ورقيا بلجان مدرسية، وفقا للقرارات المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الفئات التي تؤدي الامتحانات ورقيًا بالمدارس

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن امتحانات المرحلة الثانوية، تتم إلكترونيًا للغالبية العظمى حسب الجداول الموضوعة، على أن يتم تقسيم مدة الامتحان على فترتين زمنيتين متساويتين، وذلك ضمن الإجراءات المتبعة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح «شوقي» خلال كلمته أن الامتحانات سيعقد إلكترونيا لجميع الفئات التي تم تسليمها التابلت، مشيرًا إلى أن الفئات التي لم تستلم التابلت كطلاب المدارس والمستشفيات والسجون، سيتم امتحانها ورقيًا بنفس اللجان المسجلين عليها.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

ـ تعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول الثانوي، خلال الشهر الجاري، وفق الجدول التالي، على أن تكون امتحانات إلكترونية في لجان بالمدرسة.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

كما نوهت الوزارة إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، تعقد على أن تكون اختبارا شهريا إلكترونيا من المنزل في نهاية، شهر مارس، وأبريل، ومايو.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أوضحت أنه سيتم عقد امتحان تجريبي للثانوية العامة خلال شهر أبريل من المنزل.

كما تعقد امتحانات الثانوية العامة خلال شهر يوليو المقبل، وتكون امتحانات إلكترونية في لجان حسب الجدول التقليدي.