التفاصيل الكاملة لامتحانات الشهادة الإعدادية بعد قرارات الوزير الأخيرة

يستعد طلاب الصف الثالث الإعدادي خلال الأيام الحالية لامتحان الفصل الدراسي الأول المجمع والمقرر عقده يوم 7 مارس المقبل، وبعد قرارات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصبح يدور الكثير من الأسئلة داخل عقل الطالب وولي الأمر، «الوطن» تستعرض التفاصيل الكاملة من خلال نظام السؤال والجواب.

ما موعد امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية؟

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن موعد الامتحان المجمع للشهادة الإعدادية يوم 7 من شهر مارس القادم.

- ما شكل امتحان 7 مارس؟

امتحان واحد مجمع، حيث يضم جميع المواد الأساسية المضافة للمجموع داخل امتحان واحد، ويشمل أجزاء المنهج الذي درسه الطلاب خلال الفصل الدراسي الأول، بحيث يحضر الطالب يوما واحدا بالمدرسة وهو يوم الامتحان.

- هل يتم إضافة درجات هذا الامتحان للمجموع الكلي للطالب؟

لا، مجموع الطالب سيحصل عليه من خلال امتحانات نهاية العام والتي من المقرر إقامتها في شهر يونيو المقبل، ولكن هذا الامتحان المقرر له 7 مارس هو مجرد امتحان «اجتياز أو عدم اجتياز».

- ما أهمية امتحان 7 مارس المجمع؟

يعتبر الامتحان المجمع هو شرطا أسياسيا لطلاب الصف الثالث الإعدادي من أجل دخول امتحان نهاية العام وهو الأهم لأنه سيتم احتساب المجموع الكلي للطالب من خلاله.

- ماذا لو لم يدخل طالب الشهادة الإعدادية الامتحان المجمع؟

إذا لم يدخل الطالب امتحان 7 مارس لن يحق له دخول امتحان نهاية العام الدراسي، وبالتالي سيكون مضطرا إلى دخول امتحان مجمع آخر قبل امتحان نهاية العام حتى يستطيع الالتحاق بامتحان الفصل الدراسي الثاني.

- هل يتضمن امتحان نهاية العام منهج السنة كاملا؟

لا، امتحان نهاية العام لطلاب الشهادة الإعدادية سيشمل منهج الفصل الدراسي الثاني فقط، ولن يتضمن أي أسئلة عن الفصل الدراسي الأول.

- ما هي ضوابط النجاح في الامتحان المجمع؟

النجاح في هذا الامتحان بنظام اجتياز أو عدم اجتياز، ويجب أن يحصل الطالب على مجموع أكثر من 50%، بالإضافة إلى أنه من المفترض أن يحصل الطالب على الأقل على 25% في كل مادة.

- ما الحل إذا لم يجتاز الطالب امتحان 7 مارس؟

في حالة حصول الطالب على أقل من 50% أو حصل في أحد المواد على مجموع أقل من 25%، عليه أن يتقدم بطلب دخول امتحان تكميلي في المواد التي حصل على أقل من 25% حتى يتمكن من دخول امتحانات نهاية العام.

- ما هي تفاصيل امتحان نهاية العام؟

يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات الفصل الدراسي الثاني داخل المدارس وتحت مراقبة كاملة، وأن يتم احتساب مجموع الطالب على أساسها بالكامل، كما سيتم التنسيق للمرحلة التالية وفقا لدرجات هذا الامتحان.