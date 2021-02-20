«التعليم»: طلاب النقل والإعدادية في الخارج سيؤدون الامتحانات إلكترونيا

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك فئة من الطلاب بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي قد يلجأون إلى أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر عقدها في 28 من فبراير بشكل إلكتروني، وهذا فيما يخص طلاب الخارج.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الطلاب المصريين في الخارج سيؤدون امتحانات نصف العام إلكترونيا في البلاد التي مازالت الدراسة بها معلقة، وذلك لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن مؤخرا عن كل التفاصيل المتعلقة بآلية عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الطلاب بمختلف السنوات الدراسية سواء سنوات النقل أو طلاب الشهادة الإعدادية.

وأشار المصدر إلى أن طلاب الصف الثالث الإعدادي سيؤدون امتحان تحديد مستوى، وذلك بعد عودتهم مرة أخرى إلى مصر.

وفي السياق ذاته، يستعد حاليا جميع الطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة لامتحانات نصف العام المقرر بدايتها يوم 28 من شهر فبراير الجاري، بعدما تم تأجيلها من شهر يناير الماضي حفاظا على سلامة كل الأفراد داخل منظومة الامتحانات بسبب الموجة الثانية من جائحة كورونا.

«التعليم»: حضور الطلاب إلى المدارس خلال التيرم الثاني اختياريا

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكدت أن حضور الطلاب خلال الفصل الدراسي بمختلف المدارس على مستوى محافظات الجمهورية بدءا من يوم 13 من مارس القادم سيكون اختياريا «دون غياب».

«التعليم»: يحق لولي الأمر تقديم طلب رسمي لتأجيل العام الدراسي للطالب

وأضافت «التعليم» أنه على من يرغب من أولياء الأمور عدم حضور أبنائه إلى المدرسة أن يتقدم بإقرار رسمي موجه إلى الإدارة التعليمية بذلك، كما أنه يحق أيضا لولي الأمر طلب إعادة السنة الدراسية للطالب بشكل رسمي وتقديمه إلى الإدارة التعليمية.