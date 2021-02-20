تنسيقية الأحزاب: نفخر بتقديم 6 نواب محافظين و16 عضوا بمجلس الشيوخ

وجه النائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة التدريب والتطوير داخل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للحضور أثناء توقيع بروتوكول التعاون بين التنسيقية وشركة استشارات عالمية، وهم الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، والعميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

وقال خلال مؤتمر صحفي لتوقيع البروتوكول: «حابب أبدأ كلمتي بـ3 أسئلة، وهي مين فينا دايما كان بيفكر إيه نقاط القوة والنقاط اللي محتاج ينميها في شخصيته؟، والسؤال الثاني هل حد استخدم قبل ذلك أدوات تقييم معتمدة دوليا وليس بها أي نوع من التدخل البشري لكي يخرج لنا تقريرا به نقاط القوة وما هي النقاط التي يحتاج الشخص أن ينميها في شخصيته؟، والسؤال الثالث هو أنه بالفعل عرفت النقاط التي تحتاج أن أنميها في شخصيتي هل فكرنا نروح لشركات تدريب لكي ننمي هذه النقاط ونحولها لنقاط قوة؟».

وأضاف أن كلمة «القيادات الشبابية» ثبتتها تنسيقية شباب الأحزاب والساسيين على أرض الواقع على مدار الـ3 سنوات الماضية، واستطعنا أن نخرج من خلالها 25 حزبا سياسيا نفتخر بأنهم كانوا موجودين داخل التنسيقية، بالإضافة إلى أكثر من 40 سياسي شاب في مختلف الأيدلوجيات والفكر، واستطاعت أن تقدم من خلال أعضاء التنسيقية 6 نواب محافظين، و16 عضوا بمجلس شيوخ.