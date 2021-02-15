نواب تنسيقية شباب الأحزاب: سيكون لنا دور أكبر في أفريقيا

قالت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، خلال حديثها في المائدة المستديرة التي تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان «دور المجتمع المدني في النهوض بالدول النامية»، المنعقدة الآن بمقر التنسيقية، بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن التشابك والتعاون بين الوزارات والمجتمع المدني، كما يجسده الضيوف اليوم على مائدة التنسيقية، هو الأمل لتحقيق التنمية المستدامة لمصر للنهوض بالدولة.

وأضافت «صابر» أن الجلوس على طاولة واحدة هو ما يقوي المجتمع المدني، وإدارة الاختلافات أمر قابل للتحقق، أثبتت نجاحه تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأكدت ضرورة نقل صوت الأحزاب، لأن الأحزاب تدعم المجتمع المدني للنهوض بالدولة، وأن الفاعل الرئيسي اليوم، هم الشباب.

وقال أحمد فتحي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المجتمع المدني في أفريقيا، استطاع تحقيق العديد من الإنجازات، وأن مصر صاحبة دور ريادي في هذا الملف على مستوى القارة، ما يمهد لدور مصري أكبر في أفريقيا على مدار السنوات المقبلة.

وأضاف «فتحي»، أن المجتمع المدني في مصر حقق خطوات غير مسبوقة، أبرزها منع استخدام البلاستيك في الغردقة ومدن البحر الأحمر، التي توجت جهود المجتمع المدني على مدار سنوات.

وأكد «فتحي» أننا نتعاون مع كل جمعيات المجتمع المدني في أفريقيا، وهو ما أدى لنتائج عظيمة، أهمها نظرة أفريقيا إلينا، حيث يعتبرنا الأفارقة «أشقاء» ولسنا أعداء.

وقالت النائبة هادية حسني، ممثلة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مجلس النواب، إن مصر دائما تمثل نموذجا رياديا لدول أفريقيا، وهذا ما لمسته بنفسها عندما جابت أفريقيا كبطلة رياضية تمثل القارة بأكملها في العديد من المحافل الرياضية الدولية.

وأضافت هادية حسني أنها دائما ما ترى انبهارا كبيرا من شعوب الدول الأفريقية بدورنا في مصر لدعم القارة وتنميتها.