«شوشة» يتفقد مدارس شمال سيناء ويكرم عباقرة «عمرو شكرى» الثانوية

تفقد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، استعدادات مدارس المحافظة لامتحانات الفصل الدراسى الأول، المقرر إجرائها إليكترونيا، بسبب جائحة كورونا.

وأكد المحافظ على أن ظروف انتشار كورونا، وإجراءات مواجهته، جاءت فى صالح الطلاب والمعلمين بتعميق التوجه إلى الدراسة والامتحانات إليكترونيا، مشيرا إلى ضرورة توفير كافة الامكانات اللازمة لآداء الامتحانات وتجهيز القاعات لاستقبال الطلاب.

وأشاد المحافظ فى لقائه بمديرى الإدارات والقيادات التعليمية بالمنظومة التعليمية الجديدة، التى أقرها الدكتور وزير التربية والتعليم واللجنة العليا لمواجهة كورونا، وأنه على الجميع الشعور بالمسئولية فى إنجاز الامتحانات وفقا للمنظومة الجديدة للتعليم.

وأشار المحافظ، إلى أن مصر من أقل الدول تأثرا بجائحة كورونا، وأن البيانات اليومية تؤكد انخفاض أعداد المصابين والوفيات، كذلك محافظة شمال سيناء التى تنخفض بها الأعداد باستمرار.

ومن جهة أخرى، شهد المحافظ ووكيل وزارة التربية والتعليم، والقيادات التعليمية، ختام دورى العباقرة، الذى نظمته إدارة الموهوبين والتعلم الذكى بمديرية التربية والتعليم لتفعيل التنافس بين المدارس الثانوية، والذى أقيم فى قاعة الشهيد محمد عبد القادر العلاقمى، بمدرسة الشهيد اللواء أحمد عسكر الثانوية بنات بالعريش، حيث كان الكأس يحمل اسم الشهيد محمد عبد القادر العلاقمى.

وسلم المحافظ كأس الدورى لمدرسة الشهيد عمرو شكرى الثانوية للبنين بعد فوزها بالدورى، كما وزع شهادات التقدير على المدرسة الثانية وهى مدرسة الألفى الثانوية بنات بالعريش.

وأشارت مروة عبد العزيز سالم، مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكى المنفذة للدورى، إلى أن دورى العباقرة يتم تنفيذه للمرة الأولى بالمحافظة على مستوى المدارس الثانوية العامة، وكانت المنافسة النهائية بين مدرستى الشهيد عمرو شكرى الثانوية للبنين، والألفى الثانوية بنات بالعريش، وقد فازت به مدرسة الشهيد عمرو شكرى الثانوية للبنين بعد حصولها على 250 درجة، بينما حصلت مدرسة الألفى الثانوية بنات بالعريش على 90 درجة.