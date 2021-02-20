بعد تصريحات سميرة سعيد.. 3 فنانات تزوجن بدون موافقة أسرهن

حالة كبيرة من الجدل أحدثتها الديفا سميرة سعيد عقب التصريحات التي أدلت بها أثناء استضافتها في برنامج «السيرة» مع الإعلامية وفاء الكيلاني ليلة أمس، حيث تحدثت عن كثير من الأمور الخاصة بزيجاتها، وتحديدًا زواجها الأول من الموسيقار هاني مهنا، وقالت إنه عُقد بدون موافقة بعضًا من أهلها بسبب ظروف خاصة.

ولم تمكن هذه المرة الأولى التي تخرج فيها فنانة شهيرة وتدلي بتصريحات صادمة حول زواجها دون موافقة أو علم أهلها، فقد سبقت سميرة سعيد كثيرًا من الفنانات، يستعرضهن هذا التقرير.

1- نيللي كريم

في تصريحات سابقة، قالت نيللي كريم إنها تزوجت دون علم أهلها وأخذ موافقتهم وهي في سن الـ17 سنة، ولم تخبرهم بالأمر إلا بعد اتمام الزواج، وأن زوجها كان يكبرها بـ10 سنوات، واستمر هذا الزواج لمدة تسع سنوات، لكنها انفصلت عن زوجها في النهاية.

2- منة فضالي

الفنانة منه فضالي سبق وأن صرحت بأنها تزوجت من الملحن محمد ضياء دون علم والدتها، وذلك بسبب رفض الأخيرة هذا الزواج، بسبب فارق السن الكبير بينهما، الأمر الذي دفع «منة» للزواج دون أخذ الموافقة من أهلها، وعندما علمت والدتها بزواجهما انهارت عصبيًا وقاطعتها لفترة طويلة اعتراضًا منها علي هذا الزواج، ولكن هذا الزواج لم يستمر سوى 7 أشهر فقط وحدث الانفصال.

3- سميحة أيوب

في السياق ذاته، سبق وأن قالت الفنانة سميحة أيوب، أنها تزوجت من الفنان محمود مرسي وهي في سن صغير جدًا، حيث كانت في الـ15 من عمرها، وذلك دون موافقة أهلها، وذلك لأنهم كانوا معترضين على هذا الزواج بسبب صغر سنها، ولكنها أصرت على ذلك، لانها كانت تعيش فترة مراهقة ولذلك انتهى هذا الزواج بالانفصال.