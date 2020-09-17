ثروت الخرباوي: نجاحات المخابرات المصرية تحتاج لكتب وبرامج لسردها

قال الكاتب والمفكر ثروت الخرباوي، إنه يجب أن نُفرد كتابات وبرامج للحديث عن نجاحات المخابرات المصرية، والجهود المبذولة في هذا الجهاز من لحماية المواطن المصري، ونجاح الدولة المصرية.

وأضاف "الخرباوي" في لقاء خاص مع برنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن جهاز المخابرات المصرية أدى نجاحات عبر تاريخه، وإلى الآن، وهو يقدم للمصريين، دون أن يتكلم أو يفصح، لأن هذه هي طبيعة جهاز المخابرات المصري.

وتابع أن مصر مستهدفة في الوقت الحالي من قوى الشر من أجل إسقاطها، ولذلك يجب على الجميع إدراك أن الأمر ليس إخوان فقط أو أجهزة مخابرات هنا أو هناك، لأن هناك أدوات تتحرك لإسقاط الدولة المصرية.

وأردف: "هناك قوى شر حقيقية تسعى لإسقاط مصر، معركتنا هي معركة بقاء، أن يبقى المصريون على الأرض، وألا تسقط مصر".