«الزراعة» تختتم ورش عمل عن «كيفية كشف الغش في الألبان» بـ10 محافظات

اختتمت معهد صحة الحيوان، المرحلة الأولى من ورش العمل بـ10 محافظات حول كيفية كشف الغش فى الألبان، وذلك في «البحيرة، كفر الشيخ، أسيوط، بني سويف، الفيوم، المنوفية، القليوبيية، الإسكندرية والدقهلية وأسوان»، والتي أقيمت تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وياتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير مراكز تجميع الألبان ودعم المربيين وخاصة منتجي الألبان بناء على توجيهات القيادة السياسية بتكثيف التلاحم المجتمعي، والتواصل مع أفراد المجتمع لحل المشاكل الحقلية وزيادة الأنتاجية وتقليل الفجوة الغذائية.

وأشاد ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان، بنجاح تلك الحملة مؤكّدًا تنفيذ المرحلة الثانية في باقي المحافظات وهي: «الإسماعيلية وبورسعيد ودمياط ومرسى مطروح والمنيا والوادي الجديد وسوهاج وقنا والبحر الأحمر» بمعمليه (شلاتين والغردقة) الأسبوع الجاري نظرا لأهمية الموضوع ورغبة الكثيرين في معرفة آفة الغش فى الألبان وطرق التغلب عليها، وسيتمّ تكملة الحملة بالدورة الجديد بعنوان الحصول على لبن صحي وآمن من المزرعة وطرق تداوله الصحيحة فى شهر مارس المقبل.