الزراعة: المركزي للمبيدات يحقق مليون عينة تم تحليلها منذ إنشاء المعمل

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وصول المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية، إلى العينة رقم مليون تم تحليلها منذ إنشاء المعمل حتى الآن.

وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، إن هذا الرقم من العينات في هذا المجال هو رقم تاريخي، وأكبر المعامل العالمية من الصعب أن تحقق هذا الرقم خلال 25 عامًا، لافتة الى ان ذلك يأتي نظرًا للدور المهم الذي يلعبه المعمل في مجال سلامة الغذاء وما يقدمه للمنتجين والمصدرين في هذا القطاع المهم.

وأوضحت أن المعمل يضم أحدث الأجهزة التي تستخدم في مجال تحليل ملوثات الغذاء والبيئة في العالم، كذلك يضم فريق عمل متكامل به أفضل الخبرات المتميزة والمدربة بكفاءة عالية، وأن المعمل يساهم في الدور المجتمعي من حيث الإرشاد والتدريب حيث يشارك في ورش العمل وتدريب صغار المزارعين وتدريب طلاب الجامعات والخريجين، فضلًا عن التدريبات المتخصصة دولياً وإقليميًا ومحليًا.

وتابعت أن المعمل يعد أول معمل معتمد لإجراء التحاليل المتعلقة بسلامة الغذاء في مصر والشرق الأوسط والحاصل على شهادة الاعتماد الدولية طبقاً لنظام الأيزو 17025/2017 من هيئة الاعتماد الفنلندية FINAS منذ عام 1996.

كما يتميز بأنه أحد أهم المعامل في مصر والشرق الأوسط حيث أنه يعد المعمل الوحيد المشترك في اختبارات الكفاءة الخاصة بمعامل الاتحاد الأوروبي من خارج الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت أنه يعد وفقًا لتصنيف الهيئات الدولية التي تجري اختبارات الكفاءة بالاتحاد الأوروبي في الفئة الأولى المتميزة والتي تضم عدد محدود من المعامل جميعها من دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء المعمل المركزي والذي يمثل مصر وذلك منذ أكثر من 15 عام على التوالي، واعتماد الاتحاد الأفريقي المعمل منذ عام 2018 معملًا مرجعيًا لقارة أفريقيا في مجال تحليل ملوثات الغذاء وحتى الآن.