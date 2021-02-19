الزراعة في أسبوع: تمويل مراكز الألبان بـ17 مليون جنيه (إنفوجراف)

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، «الإنفوجراف الأسبوعي» في نسخته رقم 26، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي، خلال الفترة من 12 حتى 18 فبراير الجاري، بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة.

وأصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة، بالتنسيق والتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، وقناة مصر الزراعية.

وسلط الحصاد الضوء على اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة؛ لاستعراض جهود تطوير منظومة التغذية المدرسية، فضلا عن اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء، ووزراء وزير الزراعة والأوقاف، والري، والمالية، لمتابعة عدد من أنشطة وزارتي الزراعة والأوقاف، والموقف الخاص بتنظيم التداخل ما بين هيئتي الإصلاح الزراعي والأوقاف المصرية فيما يتعلق بالأراضي والأطيان الزراعية.

كما عقد الرئيس السيسي، اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الزراعة والكهرباء والري، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية وسط وشمال سيناء، خاصة ما يتعلق باستصلاح وزراعة الأراضي بالمياه المنصرفة من محطة بحر البقر.

ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بصفته محافظ مصر لدى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، اليوم، الوفد المصري في اجتماعات الدورة الـ44 لمجلس محافظي الإيفاد، تحت عنوان «التنمية الريفية شرط أساسي للصمود العالمي»، خلال الفترة من 17 حتى 18 فبراير الجاري.

كما وافق وزير الزراعة، على تمويل وإقراض 17 مليون جنيه من خلال البنك الزراعي المصري؛ لتطوير ورفع كفاءة وتشغيل 15 مركزا لتجميع الألبان فى 6 محافظات، ويصبح بذلك إجمالي ما تمت الموافقة على تمويله 134 مليون جنيه يستفيد منها 74 من أصحاب مراكز تجميع الألبان.

وأشار الحصاد الأسبوعي للوزارة، إلى إعلان لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، خلال اجتماعها، بحضور وزير الزراعة، وعدد من قيادات الوزارة، موافقتها على بيان وزير الزراعة، والذي ألقاه خلال الجلسة العامة للمجلس، بجهود الوزارة خلال الفترة الماضية، وخطتها المستقبلية.

وعلى صعيد موجة الطقس السيئ، والتقلبات الجوية الحالية، أشار الإنفوجراف إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من التأثيرات السلبية لهذه الموجة، حيث قرر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تشكيل غرفة عمليات من قيادات الوزارة تستمر في انعقاد دائم على مدار الساعة حتى تتابع مع المزراعين والمربيين تأثير الظروف الجوية المتقلبة وتخفيف أثارها السلبية، حيث وجه وزير الزراعة قيادات الوزارة بالمتابعة على مدار الساعة مع مديري المديريات بالمحافظات لحل المشاكل الفورية التي تواجه المزراعين والمربين.

كما كلف كافة أجهزة الوزارة بتقديم كافة أشكال الدعم الفنى اللازم للمزارعين والفلاحين فى هذه الظروف، وأصدرت مجموعة من التوصيات، التي تهدف إلى توعية المزارعين بمختلف أنحاء الجمهورية، بإتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع موجات الطقس غير المستقرة والمنخفض الجوى الذى تعرضت له البلاد وخصوصا الرياح والأمطار؛ للحفاظ علي الثروة النباتية، والحيوانية، وتفادي أية خسائر محتملة قدر الامكان.

كما قام وفد من مركز البحوث الزراعية، برئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس المركز، بتفقد حالة المحاصيل الشتوية، بمحافظات الصعيد، بداية من محافظة المنيا، وحتى اسوان والاطمئنان عليها خلال هذه الظروف الجوية السيئة التي تشهدها البلاد حاليا، كذلك متابعة خطة الدولة بالتحول من الري بالغمر إلى التنقيط واستخدام أساليب الري الحديثة، فضلا عن متابعة زراعة محصول القصب في محافظات الصعيد والتي يتم زراعتها بنظام الشتلات وباستخدام أساليب الري الحديث الأمر الذي يسهم في زيادة إنتاجية الفدان من 40 حتى 60 طن.

كما يسهم في ترشيد المياه وتخفيض تكاليف الإنتاج والمكافحة وأيضا توفير الأسمدة، فضلا عن قيام وفد مركز بحوث الصحراء بالمرور على معظم المزارعين بالمناطق الحدودية من خلال محطاته البحثية المنتشرة بجميع محافظات مصر الصحراوية.

وتفقد وفد من معهد بحوث امراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، زراعات محصول القمح بمحافظة بنى سويف للإطمئنان على الحالة المرضية للمحصول، والاكتشاف المبكر لأي إصابات بمرض الصدأ الأصفر.

كما تفقد وفد من معهد بحوث المحاصيل الحقلية حقول وزراعات القمح والفول البلدي بمحافظة الشرقية، بصحبة وفد من المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة «إيكاردا»، وذلك ضمن أنشطة مشروع الابتكار في الزراعة لصالح صغار المزارعين، وقد استمع الوفد للمزارعين ومدي رضاهم عن الاصناف والتكنولوجيات الموفرة للمياه.

وأجرى فريق بحثي فني من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ومركز بحوث الصحراء، دراسات حصر وتصنيف التربه للمساحه المقترحة للاستغلال الزراعي بغرب السويس والتي تقدر بحوالي 59 ألف فدان وذلك بالتنسيق والتعاون مع معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة وكليه الزراعة جامعه بنها وجهاز تحسين الاراضي بوزارة الزراعة ومديرية الزراعة بالسويس، حيث يضم الفريق 28 عضوا من الباحثين والمعاونين.

وأعلنت الوزارة هذا الاسبوع عن ان إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، بلغ حوالي 2 مليون رأس من الماشية، ضمن الحملة القومية لتحصين الماشية، والتي بدأت يوم 6 فبراير 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

في سياق متصل، أعلن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، ملخصًا حول انشطته منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، حيث تضمن إصدار 3000 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة انشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، فضلًا عن الموافقة على تسجيل عدد 1325 تسجيلية لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها وفقًا للمعايير والضوابط العلمية والقياسية.

وأصدر الوزير (80) موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة، كذلك تشكيل 40 لجنة للمرور المفاجئ على (50) مصنعًا ومتجرًا لإنتاج وتداول الألبان لضمان الحصول على أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء إنتاجي ومناعي.

كما تم إجراء المتابعات الفنية وتجارب التجانس على عدد (85) مصنع اعلاف ببعض محافظات الوجه البحري والقبلي للتأكد من جاهزية المصانع لانتاج اعلاف مطابقة للمواصفات القياسية.

وتم الموافقة على تصدير كمية (18 طن طيور مجمده + 3 مليون بيضة مائدة + 15 ألف بيضة تفريخ كتكوت بياض + 31 ألف كتكوت بياض عمر يوم + 44 طن صفار وبياض بيض مبستر).

كما تم ضبط 66 طن أعلاف وخاماتها غير مطابقة للمواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، كذلك تم الإشراف على إعدام 38 طن إضافات أعلاف غير مطابقة للمواصفات القياسية والتي استوردت على أساسها، ونظم القطاع 15 ندوة توعوية وإرشادية ببعض محافظات الوجه البحري والقبلي لصغار مربى ومنتجي الثروة الحيوانية والداجنة لتعريفهم بالمشروعات القومية والفرص التمويلية التي توفرها الدولة والوزارة من أجل تنمية وتطوير الثروة الحيوانية والداجنة.