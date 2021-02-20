«الأرصاد» تحذر: موجة جديدة من الأمطار والعواصف تصل للقاهرة

أصدَرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، تحذيرات بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأحد الموافق 21 فبراير وحتى الجمعة 26 من الشهر نفسه.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد خريطة الظواهر الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال فترة التنبؤات، وخريطة سقوط الأمطار، وأماكن نشاط حركة الرياح، وسرعات الرياح المتوقعة.

حالة الطقس المتوقعة الأحد 21 فبراير

ـ أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة، بفرص سقوط تصل لـ30% تقريبا.

ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء.

حالة الطقس المتوقعة الإثنين 22 فبراير

ـ أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، بفرص سقوط تصل لـ60 % تقريبا.

ـ أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، الوجه البحري، على فترات متقطعة بفرص سقوط تصل لـ40% تقريبا.

ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، جنوب سيناء، وشمال الصعيد.

حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء 23 فبراير

ـ أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، الوجه البحري، والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، بفرص سقوط تصل لـ50% تقريبا.

ـ أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء، على فترات متقطعة بفرص سقوط تصل لـ70% تقريبا.

ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، السواحل الشمالية، جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس المتوقعة الأربعاء 24 فبراير

ـ أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بفرص سقوط تصل لـ30% تقريبا.

ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء.

حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 25 فبراير

ـ أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة بفرص سقوط تصل لـ30% تقريبا.

ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء.

حالة الطقس المتوقعة الجمعة 26 فبراير

ـ أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، على فترات متقطعة بفرص سقوط تصل لـ30% تقريبا.

ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء.

ونوهت الهيئة بضرورة اتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة، للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة.