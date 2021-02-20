4.9 مليار جنيه حصيلة الغرامات في حملات الداخلية خلال الأسبوع الماضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفرت جهودها خلال الأسبوع الماضي عن تحقيق حصيلة غرامات اقتربت من 5 مليار جنيه، وضبط أكثر من 100 ألف شخص لعدم التزامهم الكمامة، للحد من إنتشار فيروس كورونا، كما تم ضبط 8405 قضية تموينية متنوعة، وغلق 4442 محلا لمخالفتهم مواعيد الغلق، كما تم التصالح بسداد الغرامة المقررة لعدد 99674 شخصا بقيمة 4 مليارت و973 مليونا و700 ألف جنيه، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 804 أخرين لم يسددوا الغرامة المقررة.

وفي مجال الأمن العام، استهداف الأجهزة الأمنية البؤر الإجرامية، شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط، وبورسعيد، والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، وضُبط خلالها 682 متهما لتنفيذ أحكام بحقهم.

وفي مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت الجهود عن ضبط 5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بنطاق مديرية أمن الجيزة، كما تم ضبط 1149قطعة سلاح ناري، وورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وضبط 15 تشكيلا عصابيا، مع كشف غموض 75 جريمة متنوعة، وتنفيذ 515097 حكما قضائيا.

وذلك إضافة إلى ضبط 8759 قضية تموينية متنوعة، منها 180 قضية أسطوانات بوتاجاز، بلغت قيمتها 1772 أسطوانة بوتاجاز، وتقدر قيمة الغاز المدعم 239220 جنيها، كما تمّ ضبط 86342 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي بغرامات بلغت 57.492.612 جنيها.

كما تم ضبط 2183 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و248 مليونا و444 ألفا و842 جنيهًا، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

وكذلك تمّ ضبط 2083 قضية متنوعة، و393 قضية في مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، وضبط 648 قضية في مجال حماية الثروة السمكية، وضبط 1839 قضية إتجار في المواد المخدرة، وضبط خلالها 2019 متهما.

كما تم ضبط 239157 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها 39201 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 3564 موقف عشوائي.

كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على 210 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة على 420 من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية 9 سائقين منهم، وتبين مخالفة 304 مركبات لاشتراطات الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 6166 من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية 476 سائقا منهم.

وفي مجال أمن الموانئ، تم ضبط 9 قضايا تهريب، و73 قضية متنوعة من أبرزها دخول الدائرة الجمركية ونصب.

وفي مجال الأمن السياحي، تم ضبط 2554 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها حيازة آثار- حفر وتنقيب عن الآثار.