تعافي 3 حالات جديدة من كورونا بعزل قها بالقليوبية

كشف مصدر طبي بمستشفى عزل قها لعلاج مرضى كورونا بمحافظة القليوبية تعافي 3 حالات من مضاعفات مرض كورونا بالمستشفي بينهم مسن 65 سنة، مشيرا إلى أن المرضى خرجوا من المستشفى بعد إجراء مسحتين متتاليتين أكدت خلوهم من الفيروس وتم التوصية لهم بالعزل المنزلي 14 يوما لتمام الشفاء.

وكانت محافظة القليوبية قد سجلت أمس وفاة 7 مصابين بمضاعفات فيروس كورونا المستجد بمستشفيات القليوبية بينهم سيدتان.

وقال المصدر لـ «الوطن» إن مستشفى قها للعزل الصحي سجلت أمس حالة وفاة واحدة بينما سجلت مستشفى الجامعة ببنها، والتأمين الصحي النموذجي حالتي وفاة لكل منهما، فيما سجلت مستشفى بنها العام وكفر شكر المركزي حالة وفاة واحدة لكل منهما.

وأضاف المصدر أن المتوفين هم أمنية قطب علي بركات 82 سنة، من قرية الرملة التابعة لمركز بنها في مستشفي عزل قها، أما مستشفي الجامعة ببنها فقد سجلت اليوم حالتي وفاة هما محمد نصر دسوقي 22 سنة، من مدينة كفر شكر، وأحمد طلعت هليل 32 سنة من محافظة الجيزة.

وتابع المصدر أن المتوفين بمستشفى التأمين الصحي النموذجي ببنها هما أشرف مرزوق عبد الجواد 49 سنة من قرية ميت عاصم مركز بنها، وفرج مرسي إبراهيم محمد 66 سنة من قرية جمجرة التابعة لمركز بنها.

وأضاف المصدر أن المتوفين بمستشفى كفر شكر المركزي وبنها العام، هما نعمات محمد عبد النبي 50 سنة من قرية كفرعابد التابعة لمركز طوخ، ووديع متى عبد المسيح 63 سنة من عزبة النخل.

وتابع المصدر أن المتوفى بمستشفى بنها التعليمي، هو كمال عز الدين حسن مواليد 1935، والمتوفية بمستشفى كفر شكر المركزي، هي كريمة فهمي عطية 73 سنة من قرية كفر مويس التابعة لمركز بنها.

كانت محافظة القليوبية، قد سجلت أمس الجمعة 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة.

وسجلت مدينة بنها أعلى معدل للإصابة على مستوى المحافظة بعد أن بلغ عدد الإصابات اليوم 6 حالات إصابة، فيما سجلت مدن العبور وشبرا شرق و طوخ وقها صفر إصابة ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة حتى أمس عند 12930 حالة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: «مركز ومدينة الخانكة 973 حالة إصابة، والعبور 191 حالة، والقناطر الخيرية 809 حالة، وبنها 4033 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1294 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1359 حالة، وشبين القناطر 884 حالة، وطوخ 1666 حالة، قليوب 896 ومدينة قها 78 حالة، وكفر شكر 747 حالات إصابة».