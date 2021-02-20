إلهام شاهين عن مسلسل «زي القمر»: يناقش موضوعات تخدم قضايا المرأة

أعربت الفنانة إلهام شاهين، عن سعادتها بحكاية «حتة مني» ضمن مسلسل «زي القمر»، الذي تعود به إلى عالم الدراما، بعد غياب دام نحو 4 أعوام.

ونشرت إلهام شاهين، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة من كواليس العمل، معلقة عليها بقولها: «مبروك علينا كلنا حكاية حتة مني.. أنا حبيت شخصية حياة وحسيت إنها فعلا حتة منى».

وتابعت: «عايزة أشكر كل فريق العمل فرد فرد، عملتوا مجهود كبير، تفاني في العمل بكل الحب، شكرًا للمنتجة الرائعة الإنسانهة الإستاذة مها سليم التي تعشق الفن، شكرًا للمخرج المبدع المتمكن من أدواته الأستاذ حسام علي.. استفدت جدا من ملاحظاته».

وأضافت: «شكرًا لفريق المصورين المبدعين الراقيين كريم أشرف ومحمود عبد المعبود، شكرًا لمهندس الديكور إبراهيم خورما.. أبدعتم جميعا وقدمتم فنا راقيا محترما وعملتوا مجهود خرافي.. ومعكم كل العاملين فى المسلسل إللى نفسي أشكرهم بالإسم فرد فرد.. بحبكم كلكم».

وتابعت: «إن شاء الله عرض المسلسل يوم 6 مارس على قناة dmc.. وطبعا الشكر أيضا لشركة سينرجي.. إنتاج محترم وموضوعات هادفة.. لها عدة رسائل هامة وتخدم قضايا المرأة.. يارب بالتوفيق».

«حتة مني»، من بطولة إلهام شاهين، وأحمد وفيق، ونهال عنبر، وإيناس كامل، وحنان سليمان، ومؤمن نور، ولبنى ونس، ومن تأليف شهيرة سلام، وإخراج حسام علي، ويناقش العمل المشاكل التي تتعرض لها المرأة بعد سن الأربعين، وما يُطلق عليه «سن اليأس».

وعُرض مؤخرًا للفنانة إلهام شاهين، فيلم «حظر تجول»، من تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة إلهام شاهين، أمينة خليل، أحمد مجدي، عارفة عبدالرسول، ومحمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا، ويشهد الفيلم أيضًا ظهور خاص للمخرج خيري بشارة، والفنان أحمد حاتم، من إنتاج صفي الدين محمود، باهو بخش، وسالي والي، ومعتز عبدالوهاب، وشريف فتحي.