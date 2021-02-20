التعليم: لا أعمال سنة للطلاب.. ومجموع الدرجات من الامتحانات فقط

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مجموع درجات الطلاب بمختلف المراحل الدراسية، سواء سنوات النقل أو الشهادة الإعدادية، يحصلون عليه من خلال الامتحانات فقط.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العام الدراسي الحالي، بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى قرارات وزارة التربية والتعليم الأخيرة، فإنه لا توجد أي درجات على أعمال السنة تضاف للمجموع بمختلف السنوات الدراسية.

وأكد المصدر، أنه بالنسبة للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي سيتم احتساب مجموع درجاتهم بالتقسيم بين 50% على الامتحان المجمع للفصل الدراسي الأول، و50% على الامتحانات الشهرية من شهر مارس وحتى شهر مايو المقبل.

احتساب درجات الشهادة الإعدادية على امتحانات نهاية العام فقط

وتابع المصدر بأن طلاب الصف الثالث الإعدادي سيتم احتساب درجاتهم بالكامل على امتحانات نهاية العام، أما الامتحان المجمع المقرر عقده في 7 مارس المقبل فهو بنظام اجتياز أو عدم اجتياز، ولن يتم إضافة درجاته إلى المجموع الكلي للطلاب.

امتحانات الأول والثاني الثانوي من 27 فبراير وحتى 11 مارس

وأكد المصدر بأن طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، سيتم تقسيم درجاتهم بين امتحانات الفصل الدراسي الأول، المقرر عقدها من 27 فبراير وحتى 11 مارس المقبل، وبين امتحانات إلكترونية قصيرة من المنزل، في نهاية شهور مارس وإبريل ومايو كبديل عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وزير التعليم يكشف جميع تفاصيل امتحانات نصف العام والتيرم الثاني

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أوضح في بيان له مؤخرا آليات عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول سواء لطلاب السنوات النقل أو الشهادة الإعدادية، بالإضافة إلى تفاصيل استكمال الدراسة خلال التيرم الثاني في ظل انتشار جائحة كورونا.