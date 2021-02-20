«مياه أسيوط» تطلق حملة لمواجهة مخاطر محطات التنقية غير المرخصة

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد حملة للتوعية بمخاطر محطات التنقية الأهلية والتي تعتمد على سحب المياه من أحد الآبار الارتوازية أو إحدى الترع بغرض بيعها للمواطنين، دون مراعاة الاشتراطات والمعايير الصحية والبيئة.

من جانبه، أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، في تصريح له اليوم، أن القانون المصري لتنظيم مياه الشرب فى مادته رقم (24) ينص على: «حظر إنشاء أو تشغيل أو إدارة أي مرفق مياه وصرف صحي بغير ترخيص يصدر بذلك من جهاز تنظيم مياه الشرب، وعدم قيام أي منشأة صناعية بإنتاج مياه الشرب مرشحة – مياه النيل - بغرض البيع دون رقابة من وزارة الصحة لأنها الجهة المعنية بمراقبة مواصفات المياه التى تضخ للمواطنين».

وأضاف رئيس مياه أسيوط أن فكرة المحطات الأهلية بدأت من خلال الجمعيات الأهلية والخيرية فى الأماكن النائية، ولم يكن هدفها الربح، لكن فى الفترة الحالية أصبحت وسيلة للتكسب واستغلال المواطنين، فضلاً عن أن القائمين بهذه المحطات غير مؤهلين أو حاصلين على شهادات صحية تفيد خلوهم من الأمراض المعدية.

وأوضح عبد الغفار أن الحملة تستهدف منطقة ديروط لتوعية المواطنين بمخاطر الاعتماد على مثل هذا المياه غير المعالجة كيميائياً وبكترولوجياً والتى لم يضاف إليها أى مواد كيميائية للتنقية (شبه – كلور) والتى تؤثر بالسلب على جودة المياه المنتجة.