صحة البحر الأحمر: استقبال 300 ألف سائح وكورونا بأدنى معدلاتها

أكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، أن مدن المحافظة السياحية استقبلت حوالي 300 ألف سائح من مختلف الجنسيات، منذ شهر سبتمبر الماضي، مشيراً إلى انخفاض نسبة الإصابة بفيروس كورونا بين السياحة الوافدة إلى أقل معدل لها، بنسبة تبلغ حوالي 1.9%، رغم استقبال عدد كبير من السائحين، من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر وصربيا ومولدفا ومقدونيا وسويسرا وبولندا ورومانيا وبلغاريا وفرنسا والتشيك وألمانيا.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى تردد المئات من السائحين يومياً، على معمل الغردقة المشترك الكائن بمنطقة «الدهار»، وسط المدينة، لإجراء تحليل PCR، الخاص بفيروس كورونا، وذلك عقب قضاء إجازاتهم بفنادق الغردقة وقبل المغادرة إلى بلادهم، للحصول على شهادة تفيد بخلوهم من الإصابة بالفيروس المستجد، وذلك للسائحين الذين تشترط بلادهم إجراء هذه المسحات الطبية قبل عودتهم إلى بلدانهم.

جاءت تصريحات وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر، اليوم السبت، على هامش افتتاح المركز الجديد لإجراء تحليل كورونا للسائحين، وذلك بمقر هيئة تنشيط السياحة في مدينة الغردقة، بحضور كل من وزير السياحة والأثار، الدكتور خالد العناني، ووزير الطيران المدني، محمد منار عنبة، ومحافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي.

ووجه وزير السياحة الشكر إلى محافظ البحر الأحمر ووكيل وزارة الصحة لتعاونهما المستمر والتيسير في تقديم مختلف الخدمات سواء للمواطنين أو للسائحين، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة التسهيلات وفقاً للإجراءات القانونية.

وتفقد محافظ البحر الأحمر، يرافقه وزيرا السياحة والأثار والطيران المدني، مطار الغردقة الدولي، لمتابعة الإجراءات الأمنية والوقائية المتبعة بالمطار، وافتتاح مركز سحب عينات لتحليل PCR، بمقر هيئة تنشيط السياحة في مدينة الغردقة، للكشف عن فيروس كورونا المستجد للسياح المغادرين، والتخفيف عن عبء انتقال السائحين من وإلى المعمل المشترك بوسط المدينة.

وأوضح محافظ البحر الأحمر، خلال افتتاح المقر الجديد ، أن اختيار مقر هيئة تنشيط السياحة لإجراء هذه المسحات، جاء استجابةً لمناشدات عدد من السائحين، بسبب بُعد مسافة معمل الغردقة المشترك، الذي تتم فيه التحاليل، عن الفنادق، ووجود تكدس به، لصغر حجم المكان.

كما أشار «حنفي» إلى أن المقر الجديد لسحب العينات في الممشى السياحي، يمتاز بالقرب من المناطق السياحية والفنادق، ويتسع لعدد كبير من الراغبين في سحب العينات، مما سيكون له أثر كبير في التيسير على السائحين، وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم.