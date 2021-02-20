الدولة الثانية عربيا.. ظهور سلالة جديدة من كورونا في تونس

أعلن فيصل بن صالح مدير عام الصحة بوزارة الصحة التونسية، اليوم السبت، ظهور سلالة متحورة جديدة محلية لفيروس كورونا، لدى شخصين في ولاية تونس، وأوضح أن نتائج التقصي الأولي لم تثبت إلى الآن، خطورة معينة لهذه السلالة المتغيرة، سواء من ناحية الأعراض أو سرعة الانتشار.

وأكد «بن صالح» في ندوة صحفية عقدت بمقر وزارة الصحة، مواصلة وزارة الصحة عملية التشخيص الجيني حسب المعايير والتوصيات المعمول بها في هذا الشأن.

وأشار إلى أن حالتي الإصابة بالسلالة المتحورة من كورونا، جرى رصدهما منذ يومين، بمنطقتي المرسى وباردو في ولاية تونس، الحالة الأولى لمسن يعاني من أمراض القلب والسكر، وكانت نتائج تحليله المخبري سلبية قبل أن يتبين أنه حامل لسلالة جديدة، والحالة الثانية لدى شاب يبلغ من العمر 17 عاما، ولم يكن حاملا للأعراض.

وسجلت تونس، أمس، 725 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 226 ألفًا و740 حالة، فيما سجلت 35 حالة وفاة لترتفع حصيلة الوفيات لـ7 آلاف و719 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية، أنه جرى تسجيل شفاء 1580 حالة من الإصابة بالفيروس، منوهة إلى أنه جرى علاج 9 آلاف و895 حالة إصابة بالفيروس بالمستشفيات، وبلغ عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 287 حالة، إلى جانب 111 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبشأن التطعيم ضد فيروس كورونا أكد وزير الصحة التونسي فوزي مهدي، أن تونس، ستحصل على إجمالي 8 ملايين و800 ألف جرعة لقاح ضد فيروس كورونا، خلال العام الجاري، بهدف تطعيم 5 ملايين شخص.

وأوضح مهدي، خلال جلسة عامة بالبرلمان التونسي، أن أولى الدفعات التي ستصل إلى تونس، في شهر مارس المقبل، تتكون من 93600 جرعة من لقاح «فايزر» و148 ألفا و207 جرعات لقاح من نوع «أسترازينيكا» عن طريق مبادرة «كوفاكس»، بالإضافة لـ100 ألف جرعة من نوع «فايزر» عن طريق الشراء المباشر.

والأسبوع الماضي، أعلن العراق، ظهور سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا.