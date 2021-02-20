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عاجل.. بايدن يعلن ولاية تكساس منطقة منكوبة بسبب سوء الأحوال الجوية

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سحر المكاوى
05:47 م | السبت 20 فبراير 2021
ولاية تكساس

ولاية تكساس

وافق الرئيس الأمريكى جو بايدن، على إعلان ولاية تكساس، منطقة منكوبة بسبب سوء الأحوال الجوية، وفقا لما ذكرته قناة «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل .

وواصلت موجة الصقيع، اجتياح أمريكا، أمس، من دالاس إلى نيويورك، مع عواصف ثلجية على الساحل الشرقي، وأمطار قوية في كارولاينا الجنوبية والشمالية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الأمريكية، تراجعا تدريجيا لحدة موجة الصقيع القطبي والعواصف الثلجية التي تجتاح البلاد منذ أيام، مع اقتراب نهاية الأسبوع، وخاصة في الولايات الجنوبية.

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