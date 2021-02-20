«ونش الزمالك» خارج حسابات باتشيكو أمام تونجيت

قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك، استبعاد محمود حمدي الونش مدافع الفريق عن السفر مع الفريق الى السنغال استعدادًا لمواجهة تونجيت في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بسبب إصابته في الركبة بتورم، وعدم قدرته على المشاركة في المباراة لعدم تفاقم إصابته.

ومن المنتظر أن يتوجه الفريق، بعد قليل، إلى مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى السنغال، في السابعة مساء عبر طائرة خاصة من مطار القاهرة الدولي، استعدادًا لمواجهة تونجيت في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

وكان أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني عن قائمة الفريق المسافرة إلى السنغال مساء اليوم استعدادا لمواجهة الفريق السنغالي.

وجاءت قائمة الزمالك المتوجهة إلى السنغال كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل ومحمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي وأحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح وعبد الله جمعة.

خط الوسط : فرجاني ساسي وطارق حامد ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر وإمام عاشور ويوسف اوباما وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: حميد أحداد ومروان حمدي وحسام أشرف وأسامة فيصل.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا برصيد نقطة واحدة، حيث لعب مباراة وحيدة أمام مولودية الجزائر انتهت بالتعادل السلبي على استاد القاهرة.

فيما يتذيل تونغيث السنغالي في نفس المجموعة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بدون نقاط، حيث خسر من الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف على استاد رادس.

ويواجه الزمالك نظيره الترجي في الجولة الثالثة ضمن مباريات نفس المجموعة في 5 مارس المقبل، قبل أن يواجه الترجي التونسي في القاهرة في الجولة الرابعة، ويحل ضيفًا على مولودية الجزائر في الجولة الخامسة، قبل أن يستضيف تونغيث السنغالي في ختام مباريات المجموعة في مطلع إبريل المقبل.