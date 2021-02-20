رغم التعثر.. تشيلسي يحتفظ بمركزه الذهبي في البريميرليج

تعادل فريق تشيلسي مع نظيره ساوثهامبتون بهدف لكلا منهما، في الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي.

جاء الهدف الأول عن طريق تاكومي مينامينو في الدقيقة 33 لصالح ساوثامبتون، وتعادل في الدقيقة 54 ماسون ماونت لصالح، تشيلسي.

وبهذه النتيجة يحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 43 نقطة، ليحافظ على مركزه في المربع الذهبي، والمؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في نسخته المقبلة، فيما يحتل ساوثامبتون المركز الثالث عشر برصيد 30 نقطة.

بدأت من مباراة تشيلسي وساوثهامبتون بسيطرة من فريق تشيلسي على الكرة ومحاولات للضغط على ساوثامبتون.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الأخيرة بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة رقم 25 من الدوري الإنجليزي، وسجّل تاكومي مينامينو، لاعب ساوثهامبتون المعار من ليفربول، هدفًا في الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني نجح نادي تشيلسي في إدراك التعادل بهدف عن طريق ماسون ماونت لاعب تشيلسي، وسط سيطرة البلوز على الاستحواذ بنسبة كبيرة تم ترجمتها إلى هدف.

وخلال الدقائق الأخيرة حاول فريق تشيلسي تسجيل هدفًا إضافيًا من أجل العودة بالنقاط الكاملة، إلا أن الوقت لم يكن كافيًا لحسم المباراة لتنتهي بنتيجة التعادل الإيجابي.

وكان بدأ توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي تشكيل فريقه لمواجهة ساوثهامبتون، السبت، ضمن منافسات الجولة رقم 25 من الدوري الإنجليزي كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: سيزار أزبيليكويتا – أنطونيو رودريجر – كورت زوما

الوسط: رييس جيمس – ماتيو كوفاسيتش – نجولو كانتي – ماركوس ألونسو

الهجوم: ماسون ماونت – تامي أبراهام – تيمو فيرنر