قطع الكهرباء غداً عن 3 مناطق سكنية 3 ساعات بمرسى مطروح

أعلنت محافظة مطروح انقطاع الكهرباء عن 3 مناطق سكنية في مدينة مرسى مطروح، غدا الأحد، ولمدة 3 ساعات للقيام بأعمال الصيانة في المحولات الكهربائية.

وذكرت المحافظة، في بيان لها اليوم السبت، أن شركة كهرباء البحيرة بقطاع كهرباء مطروح تقوم من خلال هندسة شرق مدينة مرسى مطروح غدا، بأعمال الصيانة لمحولات الكهرباء التي توزع للعديد من المناطق السكنية والشوارع وسط المدينة.

وأضافت المحافظة أن هندسة الكهرباء ستقوم بفصل التيار الكهربائي عن مغذي كهرباء الطلبة، من موزع كهرباء محكمة مطروح جهد ١١، وذلك لعمل صيانة على عدة محولات.

وأشارت إلى أن قطع التيار الكهربائي سيبدأ من الساعه ١٠ وحتى الساعة الواحدة ظهرا، وستتأثر بقطع الكهرباء مناطق برج كهرباء المنتزه وبرج الأماني ومنطقة الشعشاعي في علم الروم أكبر شوارع مدينة مرسى مطروح.

وأوضحت المحافظة أن شركة الكهرباء أجرت اليوم أعمال صيانة أخرى بعد أن فصلت التيار الكهربائي عن منطقة سيدي حنيش، 50 كيلو متر شرق مدينة مرسى مطروح، وتوابعها من المناطق السكنية والعزب والنجوع، ومنطقة باجوش المجاورة لها وجميع القرى السياحية في نطاق سيدي حنيش المطلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط وذلك لتركيب منظومة إطفاء حساسة وأعمال الصيانة بالموزع مصدر التغذية للمناطق المشار إليها، بداية من الساعة 10 صباحاً واستمرت على مدار 3 ساعات.

ولفتت محافظة مطروح إلى أن هناك خطة وضعهتا شركة كهرباء مطروح، لصيانة العديد من المناطق التى تحتاج إلى صيانة فى المحولات والشبكات فى وسط المدينة وقطاعي شرق وغرب وذلك لتحسين مستوى الخدمة للمواطنين، وتلافي انقطاع التيار الكهربائي بشكل مفاجىء.