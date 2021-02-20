«الري»: الدولة لم تحصل على جنيه واحد من المزارعين لتبطين الترع

نفى محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، ما تردد من شائعات الفترة الأخيرة أنه يتم تحميل المزارعين والفلاحين تكاليف تبطين الترع في مختلف المحافظات، واصفًا إياها بالشائعة، حيث إن مشروع تبطين الترع سيتكلف 18 مليار جنية، وتم الانتهاء حتى الآن من 1000 كيلو في هذا المشروع، ويتم السير بمعدلات إنجاز متميزة.

جارٍ تنفيذ 4 آلاف كيلو متر خلال الوقت الراهن

وأضاف «غانم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، أنه جارٍ تنفيذ 4 آلاف كيلو متر خلال الوقت الراهن، من أصل 7 آلاف كم ينتهي تبطينها منتصف عام 2022، والهدف من تبطين الترع توفير عملية توزيع عادلة للمياه لكل الفلاحين والمزارعين.

الترع كانت تعاني من مخلفات وحشائش كثيرة

وأشار المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري إلى أن الترع كانت تعاني من مخلفات وحشائش كثيرة في المصارف والترع، ما يسبب إعاقة لعملية وصول المياه إلى الأراضي الزراعية، وتكلفة تنفيذ مشروع تبطين الترع بالكامل من ميزانية الدولة، نافيًا الشائعات المتداولة حول تحمل المزارعين للتكلفة، فالدولة لن تحصل على جنيه واحد من المزارعين لتبطين الترع».

متحدث الوزارة يكشف الهدف من تبطين الترع

وأوضح أن الهدف الرئيسي من تبطين الترع ضمان عملية توزيع دقيقة للمياه بين المزارعين، إضافة إلى توصيل المياه لجميع المنتفعين دون مشاكل أو شكاوى، منوهًا بأن الترع عانت سابقًا من وجود الحشائش والمخلفات، «المخلفات في المجرى المائي كان يتسبب في إعاقة المياه عن الوصول لأراضي المزارعين».